Vox rompe con el PP en María de Huerva (Zaragoza) y pasa a la oposición: “Vamos a fiscalizar la gestión”

El divorcio de PP y Vox en Aragón se extiende desde este viernes a María de Huerva. El que fuera vicealcalde, Jorge Sádaba, pasará a la oposición después de que el alcalde le comunicara su cese “estando de baja” y se enterara “gracias a la oposición”.

La decisión del regidor llegó después de que una trabajadora denunciara hace aproximadamente medio año al edil por acoso laboral. Este viernes, desde Vox han emitido un comunicado en el que destacan que desde junio de 2023 han intentado “mantener la estabilidad del Ayuntamiento de María de Huerva”. Este cese, sin embargo, “rompe el pacto” a juicio de la formación, ya que se tomó “de forma unilateral”.

“Por ello, hacemos pública nuestra decisión de dimitir de todos nuestros cargos y pasar a la oposición, desde donde seguiremos trabajando para hacer realidad todos aquellos proyectos que el municipio necesita”, dice el escrito, en el que no se hace referencia a la denuncia por acoso.

Esta salida hará que el PP se quede en minoría. “Vamos a fiscalizar la gestión. Estar fuera supone un cambio de dinámica. Antes, estuviéramos o no de acuerdo con lo que se proponía se votaba a favor, pero ahora tendremos mucha más libertad como grupo y podremos aportar muchas más ideas”, cuenta Sádaba en declaraciones a EL ESPAÑOL.

El resto de la corporación se ha enterado este mismo viernes, apenas unos minutos antes del pleno. Por delante, la Corporación tiene retos tan importantes como la aprobación del presupuesto de 2025. “Vamos a ir viendo”, afirmaba en relación al papel que tendrá de cara a la aprobación, o no, de las cuentas.

A Sádaba le sentó especialmente mal que el regidor tomara la decisión mientras se encontraba en el hospital. “El alcalde no me dio ninguna explicación. Al hablar con él una semana después lo justificó por mi baja de larga duración, pero si me dieron de alta un viernes, el lunes estaba ya en una comisión. No puedo trabajar, pero sí ejercer de concejal”, justificaba.