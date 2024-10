Bancalero, ante la falta de médicos en el medio rural: "Vamos a valorar una a una las necesidades"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha acudido este martes al 50 Aniversario del Hospital Clínico Lozano Blesa. Entonces, el consejero ha trasladado tranquilidad ante la compleja situación que atraviesa la atención primaria en la Comunidad, principalmente en medio rural.

En primer lugar, Bancalero se ha mostrado tranquilo por las plazas de pediatría no cubiertas y ha detallado que a día de hoy de las 28 plazas se han cubierto 13. "El 90% de las plazas en atención primaria están cubiertas. Otra cosa es que tengamos incidencias en algunos puntos y algunos centros de salud porque los profesionales tienen bajas maternales o se piden excedencia por cuidado de hijos", defendía al respecto.

No obstante, ha recordado que el 100% de las plazas de pediatría hospitalarias están cubiertas y con ello se podrá "dar cobertura al ámbito rural y a los centros de salud". Además, ha incidido en que la DGA está trabajando para hacer atractivas esas plazas todavía sin cubrir en el medio rural.

Tal y como apuntó hace dos semanas en las Cortes, ha reincidido en que deben ser "imaginativos". "Todavía tenemos ideas y tenemos recorrido para seguir mejorando", ha señalado Bancalero, que ha asegurado que donde haya una "necesidad imperiosa de que vaya un profesional, irá".

En este sentido, ha expresado su agradecimiento a los profesionales de Aragón. "Nos han tendido la mano desde el primer día que llegamos al Gobierno y están entendiendo que es un problema". Este, según ha señalado, se debe solventar entre todos, y menciona al Gobierno de Aragón, al Departamento de Sanidad y al Gobierno central.

Medidas

El consejero ha afirmado que están en contacto con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos y con los colegios de profesionales para evaluar medidas, entre ellas, plantea la evaluación del modelo de bolsa de trabajo del Servicio Aragonés de Salud.

"Queremos ser más flexibles y que si en un momento un profesional no se ha inclinado por una determinada plaza, que tras una llamada o incluso con su intención de seguir trabajando o dar el paso laboral, nosotros se lo podamos ofertar".

Sin embargo, rechaza la opción de obligar a un profesional. "Entendemos que lo que hay que hacer es motivar a los profesionales y prestigiar la atención primaria y al ámbito rural. Esa calidad de vida que se tiene en el ámbito rural, donde no se trabaja con tantas prisas, con muchísima más cercanía". Además, del complemento por gastos por estar en el medio rural o la oportunidad de tener más puntos.

En sus declaraciones, José Luis Bancalero ha ratificado ese mensaje de tranquilidad, explicando que el hecho de que una plaza de pediatría "esté cubierta o no", solo asegura que el profesional esté con plaza y destino en ese centro, pero "no que no vaya a haber asistencia pediátrica".

Ante ello, también ha definido su intención de valorar cada situación particular. "Les llamaremos y les ofreceremos estos sitios y si no los quieren elegir, hablaremos con ellos. Nos ponemos a disposición de los profesionales, porque entendemos que un contrato no va para un determinado puesto, sino para una persona y las condiciones de ese profesional nosotros las vamos a valorar uno a uno. Si quieren ocupar esa plaza y nos tienden la mano para ir al ámbito rural y nos expresan alguna necesidad, nosotros haremos lo que haga falta para solucionarla".

Ejea de los caballeros

En Ejea de los Caballeros la falta de sanitarios ha sido un problema importante últimamente, pero Bancalero se ha mostrado optimista con la situación y ha señalado que el problema se solucionará "seguramente antes de que finalice este año", afirmando que han conseguido convencer a algunos profesionales.

"Algunos profesionales nos han dicho de ir, nos han pedido apoyo para la gestión de una vivienda y como una inmobiliaria hemos gestionado ya casi cuatro viviendas de alquiler", ha expuesto.

Aniversario Hospital Clínico

Las declaraciones del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, han tenido lugar en la celebración del 50 aniversario del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, un hospital "emblemático" para Zaragoza, Aragón y España.

Así pues, el consejero ha detallado que es un "hospital de referencia para más de 325.000 personas de la sociedad aragonesa". Igualmente, ponía en valor el trabajo de trasplantes hepáticos o en el ámbito de los implantes cocleares.