Azcón confirma que presentará en septiembre el primer presupuesto del nuevo Gobierno PP-Vox en Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este martes que presentará el presupuesto de 2027 en septiembre.

En su primera entrevista tras jurar el cargo, emitida en la radio y la televisión públicas de Aragón y conducida por el director de Informativos de la CARTV, Javier de Sola, el dirigente popular ha asegurado que las nuevas cuentas "tendrán las bases" del presupuesto actualmente en vigor, el único aprobado por el anterior Gobierno PP-Vox.

El pacto de este 2026 incluye el compromiso de presentar y aprobar cuatro presupuestos para dar estabilidad a la Comunidad, pero el primero no será el del ejercicio en curso sino el del próximo.

"Estamos en mayo y la tramitación del presupuesto nos llevaría ya al verano. Por tanto, el tiempo que tendríamos para ejecutarlo sería absolutamente escaso", justificaba.

Así, el Ejecutivo tirará de modificaciones presupuestarias en los próximos meses para cambiar y poder ejecutar todos los proyectos e inversiones de este año.

Entre las prioridades estarán la vivienda y los servicios públicos; todo lo que tiene que ver con ese Aragón de los 90.000 millones de euros de inversión que ahora tocará "consolidar".

"Es un cambio histórico. Llevamos décadas hablando de que el mayor problema de nuestra Comunidad es la despoblación. Yo estoy convencido de que esas inversiones, la prosperidad que hemos anunciado y que se va a materializar durante los próximos años, van a hacer que Aragón tenga un mayor número de personas que vienen a vivir de las que se van porque no encuentran trabajo u oportunidades", insistía en la entrevista, en la que ha reafirmado su compromiso con la concertación del Bachillerato o la bonificación de impuestos como el de Sucesiones.

Las nuevas cuentas también son imprescindibles para que haya un nuevo Royo Villanova, para que se pueda empezar a hablar de educación gratuita de 0 a 3 años o para impulsar las 4.000 viviendas acordadas con Vox.

Con ellas se empezará a aplicar también "la mayor rebaja fiscal" de la historia de Aragón, con rebajas en el IRPF, ayudas para jóvenes y vivienda y mejoras en el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) para las familias numerosas.

En este sentido, y sin citar expresamente a Pedro Sánchez, Azcón ha vuelto a criticar a quienes se agarran al poder a costa de todo y no son capaces de aprobar un presupuesto, "el instrumento más importante que tiene un Gobierno para cambiar la vida de la gente".

"Cuando tú gobiernas sin presupuesto quiere decir que estás pensando en ti y no en los ciudadanos. En democracia hay reglas escritas, la presentación de los presupuestos por parte del Gobierno de España es algo que está reflejado en la Constitución y que no puedes incumplir pensando que no ocurre nada. Es lo que hicimos en Aragón y lo que vemos que no ocurre en el Gobierno de España", completaba.

El precedente

En diciembre de 2025, Azcón presentó un presupuesto de 9.100 millones y aumentos históricos en departamentos clave como Sanidad, Educación o Políticas Sociales.

Sin embargo, entonces no fue capaz de convencer a Vox y la Comunidad terminó yendo a las primeras elecciones anticipadas de su historia.

Esta vez, habrá que ver hasta qué punto se nota el 'sello' de Abascal, que acordó con el PP más de un centenar de medidas calendarizadas para los próximos ejercicios.