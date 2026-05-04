El relevo de Mayte Pérez en el Senado amenaza con reabrir la caja de los truenos en el PSOE de Pilar Alegría

El PSOE de Pilar Alegría se enfrenta esta semana a una de las decisiones más complicadas de este arranque de legislatura: poner nombre y apellidos a su senador autonómico.

Tanto el ahora mayoritario sector 'sanchista' como los aún fieles a la voz propia de Javier Lambán asumen que Mayte Pérez no seguirá en el cargo pese a su interés por continuar.

Su sustituto saldrá "seguro" de la provincia de Teruel, y muchos miran al actual secretario general, Rafael Guía, como el candidato con más papeletas, aunque nadie se atreve a dar su nombre por seguro.

El también diputado autonómico y alcalde de Andorra podría aprovechar su nueva responsabilidad para reivindicar desde Madrid una transición justa para el territorio tras el recorte del Ministerio para la Transición Ecológica al proyecto de futuro de Endesa.

La confirmación oficial llegará previsiblemente sobre la bocina. PP, PSOE y Vox tienen hasta este martes para proponer a sus candidatos y la Ejecutiva socialista se celebrará este mismo lunes.

La decisión dejaría a Mayte Pérez, puntal del Gobierno de Javier Lambán, fuera de la primera línea de la política.

La que fuera consejera de Presidencia de Lambán se apartó de la reelección a la secretaría general del PSOE de Teruel tras anunciar su candidatura después de 8 años al frente del partido.

Lo hizo para evitar el choque con el nuevo PSOE de Pilar Alegría y con el puesto de senadora autonómica como 'contraprestación'. Fue una decisión "difícil", según reconoció ella misma en marzo de 2025.

Consciente de que en ocasiones se la ha visto como una secretaria general "molesta" porque "no dejaba de reivindicar los intereses de la provincia", la primera mujer secretaria general provincial del PSOE en Aragón no tendrá hueco esta legislatura en las Cortes de Aragón.

La dirección autonómica la dejó fuera de las listas del 8-F, por lo que, salvo cambio de última hora, Pérez, de 53 años, podría terminar volviendo a su plaza en el Ayuntamiento de Teruel.

Esto podría reabrir la caja de los truenos en el partido, que en solo unos meses tendrá que empezar a preparar las municipales de 2027. La importancia de esta tarea no es ni mucho menos menor, ya que, al hablar de listas, el PSOE rara vez ha escapado de la polémica.

Sobre la mesa sigue habiendo un gran interrogante: si Lola Ranera, cuestionada por parte de su propio grupo municipal, repetirá como candidata al Ayuntamiento de Zaragoza o se buscará un nuevo rostro para competir contra Natalia Chueca.

Una parte del partido sigue pensando que el mal resultado del 8 de febrero obliga a dar un volantazo si se quiere seguir teniendo opciones en plazas tan importantes como la Diputación Provincial de Zaragoza -la única gran institución que gobiernan tras el batacazo de 2023- en la próxima cita con las urnas. Pero hasta el momento, nadie ha cuestionado el liderazgo de Pilar Alegría ni ha pedido abiertamente un cambio.

"Potencial y capacidad de trabajo"

Los fieles a Lambán no entienden que el PSOE vaya a prescindir de una persona con tantísimo "potencial" y capacidad de trabajo como Mayte Pérez.

Y más cuando, al renunciar a la reelección, a la todavía senadora se le habría prometido que seguiría yendo en listas. Quien lo hizo no fue otra que la 'nueva' secretaria general, Pilar Alegría, pero esas palabras, a tenor de lo visto este 8-F, quedaron en agua de borrajas.

En contra de su continuidad como senadora juega su complicada relación con Rafael Guía, en quien recaerá la designación.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ningún miembro de la Ejecutiva del PSOE se ha dirigido a ella para comunicarle con tiempo la decisión.

A pocas horas de que acabe el plazo, el sector lambanista espera "poco" y asume que no hay nada que hacer.

A muchos, en todo caso, les choca que el cargo pueda ir a parar a un 'recién elegido'. Sobre todo cuando, tanto en el PP como en el PSOE, el puesto de senador autonómico ha ido a parar a expresidentes o ha terminado convirtiéndose en una cesión a los socios de Gobierno, como ocurrirá esta legislatura con los populares, que darán el suyo a Vox dejando fuera a Eloy Suárez. "No es una figura para poner a cualquiera", señalan cargos socialistas.