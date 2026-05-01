Javier Rincón continuará en el Gobierno de Aragón dentro del gabinete de Presidencia: será la mano derecha de Jorge Azcón

Javier Rincón, en su toma de posesión como consejero de Agricultura Gobierno de Aragón

Poco a poco se van sabiendo más novedades del próximo Gobierno de Jorge Azcón. El hasta ahora consejero de Agricultura, Javier Rincón, pasará a ser una de las manos derechas de Jorge Azcón dentro del gabinete de Presidencia.

En concreto, ocupará el cargo de secretario general técnico, uno de los cargos de confianza más cercanos al presidente.

Agricultura es una de las carteras que se quedará Vox dentro del nuevo Gobierno tras el pacto alcanzado entre ambas formaciones la semana pasada.

Los de Abascal ya se quedaron Agricultura y Ganadería en su primera aventura dentro del Gobierno, desde agosto de 2023 hasta julio de 2024.

El entonces consejero de Agricultura, Ángel Samper, vivió una etapa rodeada de polémica, con varias protestas y tensiones por parte de las organizaciones agrarias, pese a que él mismo formaba parte de ellas, como líder de Asaja.

La llegada de Rincón -anteriormente miembro del Departamento de Hacienda- calmó las aguas, sobre todo, al aprobar en sus primeros meses ayudas directas por la sequía, una de las principales pugnas contra Samper.

Su mandato ha tenido varios retos, como hacer frente a la gripe aviar, peste porcina, lengua azul y dermatosis nodular, además de contratiempos económicos como los aranceles de China al sector porcino y de Estados Unidos al vino.

Dirección General de Servicios Jurídicos

El actual secretario general, Juan Pérez Mas, pasará a ocupar la Dirección General de Servicios Jurídicos.

Precisamente, para defender el acuerdo del Gobierno con Vox, Jorge Azcón ha reiterado en varias ocasiones que cualquier medida que se apruebe en el Consejo de Gobierno contará con el visto bueno de los servicios jurídicos de la administración.

Ante ello, va a poner al frente a uno de sus fieles escuderos en la sombra, Juan Pérez Mas. Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón desde 1999, conoce bien esa Dirección General, ya que formó parte de ella como letrado entre 2022 y 2023, durante el Gobierno de Javier Lambán.