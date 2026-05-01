La desregulación tendrá rango de vicepresidencia en Aragón: así quedará el nuevo Gobierno PP-Vox de Jorge Azcón

La desregulación tendrá rango de vicepresidencia en Aragón. A pocas horas de que PP y Vox hagan oficial el 'once' de la nueva legislatura, se confirma que la Comunidad seguirá los mismos pasos que Extremadura.

Abascal dará a esta área, que desde la oposición no han dudado en comparar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk en la Casa Blanca, la máxima importancia.

No en vano, será la encargada de impulsar la polémica 'prioridad nacional', que se ha convertido en punto de fricción entre las direcciones nacionales de PP y Vox sin que los gobiernos autonómicos hayan echado todavía a andar.

Estos últimos han guardado celosamente hasta este viernes la alineación de sus tres consejerías: Servicios Sociales, Agricultura y Medio Ambiente y Turismo.

No obstante, hay diputados con perfiles que casan a la perfección con estas nuevas responsabilidades.

El que fuera secretario general técnico del exconsejero Ángel Samper, Luis Biendicho, lleva semanas sonando como nuevo consejero de Agricultura, mientras que para Medio Ambiente destacan dos nombres propios: el de Sergio Marco, diputado por Huesca, y el de Arancha Simón, técnico en gestión de regadíos y conocedora de las preocupaciones y las demandas de las comunidades de regantes.

Ha de tenerse en cuenta que Vox no solo busca 'caras' para las consejerías, sino que también tendrá que fichar talento para los segundos niveles. El reto no es menor ya que mientras dure la legislatura, la formación llevará las riendas de 'parcelas' tan importantes como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) o el Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Donde no tendrán competencias será en el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Aunque esta legislatura dependía de la Consejería de Medio Ambiente de Manuel Blasco, el propio Jorge Azcón confirmaba este miércoles en la segunda sesión del debate de investidura que durante los próximos cuatro años se articulará desde Presidencia.

El precedente extremeño

En Extremadura, el apellido de la vicepresidencia de desregulación de Vox es Servicios Sociales y Familia. Está en manos del que fue su candidato, Óscar Fernández, por lo que si se aplicase la misma regla en Aragón, el puesto debería recaer en Alejandro Nolasco.

Que Vox haya guardado con tanto secretismo incluso el nombre completo de la vicepresidencia ha alimentado todo tipo de rumores en las últimas horas. "¿Será que Nolasco acaba en el Senado?", se llegaban a preguntar algunos políticos aragoneses.

Para este otro puesto también ha sonado la expresidenta de las Cortes Marta Fernández, mientras que la vicepresidencia del Parlamento autonómico podría recaer en Santiago Morón, uno de los históricos de Vox en Aragón y favorito en las quinielas para haberse convertido en presidente de las Cortes antes de que se confirmase que no había acuerdo y que la responsabilidad la asumía la popular María Navarro.

En las filas del PP parece haber menos dudas. Mar Vaquero se perfila como titular de Presidencia; Roberto Bermúdez de Castro de Hacienda; Octavio López de Fomento y Vivienda y Eva Valle, de Economía.

Estos cuatro nombres están más que confirmados, por lo que solo quedarían dos carteras a repartir: Sanidad y Educación y Universidades.

La primera, salvo cambio de última hora, seguiría en manos de José Luis Bancalero, mientras que la segunda apunta a Carmen Susín.

La hasta ahora consejera de Bienestar Social y Familia asumiría las responsabilidades de Tomasa Hernández y parte de las que tuvo esta pasada legislatura Claudia Pérez Forniés, que tampoco formará parte del nuevo Consejo de Gobierno.

En las filas del PP descartan fichajes estrella de última hora para Educación y destacan que Susín está avalada por su gestión y su experiencia en política, clave para un área que tendrá que lidiar con las protestas por la concertación del bachillerato y empezar a articular la anunciada gratuidad de la educación de 0 a 3 años, entre otras muchas medidas.

Las prioridades

Tras 80 días en funciones, el nuevo Gobierno no dejará pasar más tiempo y aprobará en el Consejo de este lunes el Proyecto de Interés General (PIGA) de la inversión milmillonaria de Amazon Web Services (AWS) en la Comunidad.

Esta no será la única prioridad. La falta de presupuesto -el primero de la 'nueva era' PP-Vox será el de 2027- obligará a cuadrar las cuentas para hacer frente a las medidas económicas que superen la prórroga.

Entre ellas destacan la concertación del bachillerato, que comenzará a aplicarse ya este próximo curso.

Primeros actos oficiales

Uno de los primeros actos oficiales de Azcón como presidente será el acto del 25º aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad de este lunes, en el que está prevista la asistencia del expresidente del Gobierno José María Aznar y un coloquio con Luisa Fernanda Rudi, Javier Arenas y Gustavo Alcalde que estará moderado por Borja Giménez Larraz.

"Es nuestro deber moral honrar su memoria y la de todas las víctimas del terrorismo. A Manuel lo mataron por los valores que representaba, por defender la democracia y nuestra Constitución", decía el propio Azcón a través de su cuenta de X (antes Twitter).