Alegría acusa a Azcón de batir el "récord de la inestabilidad" y paralizar Aragón y él contesta: "Es la portavoz de las mentiras"

Choque entre PP y PSOE en la investidura de Jorge Azcón. La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha acusado al líder popular de haber batido el récord de la inestabilidad y haber "paralizado" Aragón.

La respuesta ha sido igual de contundente. El barón conservador ha afirmado que si el PSOE está en su peor momento histórico en la Comunidad es porque la exministra es "la portavoz de las mentiras de Pedro Sánchez" y ha recalcado que van a cumplir su programa electoral, "no lo que la izquierda querría".

A Alegría le parece muy significativo y revelador que ni siquiera Vox aplaudiese el discurso de Azcón de este martes, una intervención que ha calificado de "aburrida, vacía y floja". "Lo hicieron para demostrar con claridad quién manda, no fue descortesía, fue una acción de poder", subrayaba.

Para el PSOE, "eso es lo que va a hacer Vox" mientras dure la legislatura: arrastrar al PP e hipotecarles. "Han ganado las elecciones retrocediendo. Van a intentar devorarles por dentro", aseveraba.

La portavoz ha vuelto a criticar unas elecciones anticipadas que respondían únicamente a la estrategia de Feijóo para acercarse a La Moncloa. "Y usted, como buen alumno, lo hizo. Pero visto el resultado, fue una estrategia fallida por todos los lados. Ha perdido la oportunidad de comportarse como un gobernante centrado y moderado", agregaba.

La exportavoz de Pedro Sánchez ha vuelto a recordar al PP que el PSOE le tendió la mano para aprobar el presupuesto de 2026 y que estos respondieron "con desprecio y mofas".

En ningún momento, continuaba Alegría, Azcón ha valorado la posibilidad de negociar con ellos. "Ha preferido quedarse con el ruido y la confrontación. Y si antes tenía una taza de Vox, ahora tiene dos y media", exponía, reconociendo igualmente el mal resultado del PSOE.

Desde el 8-F han pasado 80 días, tiempo en el que "algunos hasta han podido dar la vuelta al mundo". "Vamos por el tercer año y el tercer Gobierno. Ha batido todos los récords, pero este desgobierno ya lo hemos vivido", completaba.

"Las caras" de PP y Vox en el anuncio de la investidura, la desregulación pactada con Abascal y los "209 días de parálisis" de la pasada legislatura han centrado otros de los ataques de un PSOE que ha prometido ponerse enfrente "desde el minuto uno" para evitar que "se normalice el discurso de la anticonvivencia y se legitime el señalamiento".

"Estamos ante un acuerdo de supervivencia política. El problema son las consecuencias, que van a ser negativas tanto para la convivencia como para los servicios públicos. La 'prioridad nacional' es discriminación, van a crear aragoneses de primera y de segunda, es ilegal, no hace falta ser jurista para reconocerlo", apuntaba.

Alegría ha cargado también contra la supresión del programa de lengua árabe y las semanas que, según ha dicho, siguen teniendo que esperar los aragoneses para ser atendidos por su médico de cabecera o especialista.

Todo esto no ha hecho cambiar el tono de Azcón. El líder aragonés ha recordado que este miércoles 40 diputados van a votar a favor de su candidatura y que son los socialistas quien tendrían que reflexionar sobre lo sucedido el 8-F.

El candidato a la investidura ha incidido de esta forma en el resultado del PSOE, que "podría dar para un debate monográfico", y en las mentiras de Alegría durante la campaña electoral al hablar de vivienda o de sanidad.

"También tiene un serio problema de coherencia. Todo el mundo sabe que usted a Aragón no ha venido a defender a los aragoneses o al PSOE, sino al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, cueste lo que cueste. Yo nunca tomaré una decisión que vaya en contra de los aragoneses", prometía.

Azcón no ha admitido lecciones y ha pedido a Alegría que le explique por qué el PSOE no repitió elecciones "cuando se tuvieron que juntar con lo peor de la política de este país".

"Este va a ser un buen pacto para Aragón", recalcaba, volviendo a dejar claro que ningún expediente se aprobará sin el informe favorable de los letrados de la Comunidad.

A este respecto, invitaba a la líder progresista a leer la medida de principio a fin, haciendo hincapié en que todo se hará de acuerdo a la legalidad vigente y a un arraigo real y verificable: "No se habla de los nacidos en España ni se exige ninguna nacionalidad, pero ustedes ya están llamándonos racistas y xenófobos".

En su opinión, es el Partido Socialista el que tiene el mismo discurso: el del miedo. "Lo llevo oyendo desde el primer debate en el Ayuntamiento, pero la realidad son los hechos, no las profecías del PSOE", aseguraba.

Para él, Alegría no deja de ser una candidata "teledirigida por Pedro Sánchez" a la que "los aragoneses ven como un satélite de la política madrileña".

Y como prueba de que Aragón no se ha paralizado, ha anunciado que este lunes, en el primer Consejo del nuevo Gobierno, aprobarán el Proyecto de Interés General (PIGA) más importante de la historia de la Comunidad.

Con él se agilizará "la mayor inversión tecnológica que se está haciendo en Europa", que creará cientos de puestos de trabajo. "Los acuerdos van a caer en cascada en las próximas semanas y meses", avanzaba.