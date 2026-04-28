Vox da por bueno el discurso de investidura de Azcón y sus guiños a la inmigración ilegal: "Ha sido valiente"

Vox ha dado el visto bueno al discurso de investidura de Jorge Azcón. Pese a no aplaudir en ningún momento del debate, los de Abascal han aceptado las palabras de un candidato a presidente que ha lanzado varios guiños a la ‘prioridad nacional’ y al rechazo a la inmigración ilegal.

Para el portavoz voxista en Aragón, Alejandro Nolasco, ha sido un discurso “muy acertado” en el que se empiezan a vislumbrar sus políticas.

“Los aragoneses quieren el doble de Vox y eso ya ha empezado andar en las prioridades políticas del Gobierno de Aragón”, ha valorado Nolasco, en sus primeras palabras tras el discurso de investidura.

En concreto, desde Vox celebran que Azcón haya compartido el concepto de ‘prioridad nacional’ que ha introducido la formación tanto en Extremadura como en Aragón.

“Se aplicarán una serie de baremos para que aquellas personas que tengan un arraigo y vinculación real y duradera con el territorio tengan prioridad en los accesos a los servicios públicos. Si hay un señor anciano que ha cotizado toda la vida contribuyendo y padeciendo los impuestos abusivos, pero que tiene un 5% de una vivienda heredada en ruinas, y le dan la prioridad a alguien que lleva una semana”, ha afirmado.

Además, el portavoz voxista, que sigue sin confirmar su presencia en el Gobierno, destaca propuestas como la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, la concertación de Bachillerato, el búnker de radioterapia en Teruel o el rechazo a la inmigración ilegal.

“El Gobierno se opondrá en todas las vías a cualquier mecanismo de reparto ilegal que promueva el gobierno de Sánchez. Vamos a restringir subvenciones, ayudas y conciertos con ONG que promuevan la inmigración ilegal”, ha señalado Nolasco.

Sin nombres oficiales del Gobierno

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, desde Vox siguen sin confirmar qué nombres encabezarán las tres consejerías que se quedan los de Abascal en el Gobierno, ni cuál de ellas tendrá el rango de Vicepresidencia.

“No hemos decidido quiénes serán los consejeros y si yo estaré entre ellos. Hemos llegado a un acuerdo, que es el qué vamos a hacer, y después abordaremos el cómo y el quién”, ha apuntado.

El PP ve soluciones a los problemas de la Comunidad

Mientras, desde el PP celebran el discurso de Azcón, con, dicen, un centenar de medidas "dirigidas a todos los ciudadanos" y "de norte a sur".

"Hay que decir no a la inestabilidad y al bloqueo, ya que perjudica gravemente los intereses de la Comunidad. Azcón tiene capacidad y determinación y huye de las mentiras y la demagogia. Conoce a fondo los problemas de la Comunidad, y va a seguir poniendo soluciones a todos ellos"