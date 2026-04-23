Azcón garantiza en el Día de Aragón que el pacto con Vox dará estabilidad: "Avanzamos en la dirección correcta"

Aragón ha celebrado el día de su patrón, San Jorge, con un acto solemne e institucional apenas 18 horas después de que PP y Vox firmaran el pacto que dará lugar a su segundo gobierno de coalición, con la investidura, la próxima semana, de Jorge Azcón como presidente.

A ese acuerdo ha hecho referencia el presidente aún en funciones, reivindicando la “pasión por Aragón y por mejorar la vida de los aragoneses” como el “espíritu” que marcará los próximos cuatro años.

“Nuestra comunidad, apoyada en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos ayer, va a seguir contando con la estabilidad y el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta. No partimos de cero, vivimos un momento de prosperidad histórico, y el consenso va a favorecer que Aragón siga creciendo”, ha subrayado Azcón.

Ya con ese pacto suscrito, el barón popular ha dirigido la mirada a los jóvenes, a quienes ha definido como “nuestro mayor capital”, con el empleo como la gran meta.

“Esos miles de millones de euros de inversión que han llegado a nuestra comunidad, y que pronto seguirán incrementándose, vienen aparejados de una creación de empleo en Aragón sin precedentes. En Aragón estamos empeñados en que nadie tenga que irse lejos de aquí para encontrar un buen empleo”, ha celebrado.

Así, el presidente ha dibujado unos servicios públicos “a la altura de nuestros ciudadanos”, con “más personal sanitario”, “más profesores y mejor pagados”, una “reducción” de las listas de espera y una educación “dotada con más recursos”.

No obstante, Azcón también ha girado la mirada hacia el Gobierno central, a quien reivindica un “ferrocarril digno” que vertebre las tres provincias “a una velocidad de este siglo” y que atraviese los Pirineos, así como avances en las autovías y las obras hidráulicas.

Por ello, pide al Gobierno de España que se les trate “con la misma lealtad y respeto que tenemos hacia el conjunto de la nación”.

“Me sumo al clamor de los aragoneses, que piden una financiación que respete nuestras particularidades y que no premie a quienes, desde la deslealtad a la nación, pretenden unos recursos que no les corresponden en justicia. Lo voy a repetir hasta la saciedad. No queremos ser más que nadie, pero no vamos a tolerar un trato de segunda clase”, ha aseverado.

“Tierra de fueros y pactos”

Este ha sido el primer Día de San Jorge para María Navarro como presidenta de las Cortes, y, horas después de la confirmación del pacto PP-Vox, ha defendido que Aragón siempre ha sido “tierra de fueros y pactos”, donde “el poder no se entendía sin acuerdo”.

“Las Cortes del Reino y el principio pactista forman parte de una tradición política, que nos honra y nos interpela. Porque estas Cortes son herederas de esa historia. Son la casa común de todos los aragoneses, la casa del diálogo y el acuerdo, donde las diferencias se expresan y el interés general debe prevalecer siempre”, ha expuesto Navarro.

Así, apela a ejercer la política “desde la ejemplaridad, el respeto, la moderación y la palabra”, con el acuerdo por delante del “ruido” y la “confrontación”.

“Vivimos tiempos exigentes, en los que a veces se debilita la conversación pública y se pone a prueba la fortaleza de las instituciones. La respuesta debe ser firme: defender la democracia constitucional, sus valores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, ha incidido Navarro.

Asimismo, la dirigente popular ha marcado retos para la legislatura, desde la vertebración territorial o la lucha contra la despoblación, hasta la igualdad en el acceso a los servicios públicos y su financiación justa.

"Estamos obligados a trabajar por nuestros jóvenes, en su acceso al empleo, a la vivienda, a un proyecto de vida aquí, en su tierra. No habrá progreso si dejamos atrás a una parte de nuestro territorio o sociedad", ha mantenido.

Con ello, ha querido tender puentes hacia el Estado, recordando la importancia de Aragón en la creación de España.

“Amar Aragón es también amar España. Aragón no se entiende al margen de España, y España no se entiende sin Aragón. Aragón ha contribuido históricamente a la construcción de España con lealtad, esfuerzo y sentido de Estado, y quiere seguir haciéndolo”, ha añadido la presidenta de las Cortes.