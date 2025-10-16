El PP celebra que la Fiscalía actúe en Aguarón frente a los intentos del PSOE de "tapar la corrupción"

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha exigido este jueves la "expulsión inmediata" de Lucio Cucalón de todas las instituciones que sigue presidiendo, tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha denunciado al alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación, como adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Celma ha recordado que esta actuación de la Fiscalía llega después de meses de silencio por parte de "un PSOE de Aragón que ha intentado tapar las irregularidades en la gestión de Cucalón. Finalmente ha sido la Fiscalía la que ha actuado y ha denunciado al alcalde socialista por falsedad documental y prevaricación".

El presidente provincial ha denunciado que Lucio Cucalón sigue ocupando sus cargos públicos "gracias al apoyo de los representantes socialistas": "Nos preguntamos si después de esta denuncia, el PSOE seguirá sosteniendo a Lucio Cucalón con los votos de sus concejales y consejeros comarcales. Lo normal sería que el partido pidiera a sus cargos públicos que le retiraran la confianza a quien está siendo investigado por corrupción".

Celma ha detallado que, además de la denuncia de la Fiscalía, Cucalón acumula 21 contratos menores irregulares con una empresa cuyos administradores son socios del propio alcalde, contratos que no fueron publicados ni tramitados conforme a la ley y que actualmente están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, ha recordado que el alcalde socialista fue condenado por acoso laboral, sentencia pendiente de casación ante el Tribunal Supremo, y que su gestión ha sido señalada por "una sucesión de irregularidades y opacidad impropias de un cargo público".

"Algo huele a podrido en el PSOE de Aragón, algo huele a podrido en el PSOE de Zaragoza, cuando ante hechos así siguen manteniendo el apoyo al alcalde y al presidente comarcal Lucio Cucalón. ¿Qué le debe Pilar Alegría a Cucalón para mantenerlo en las instituciones? ¿Por qué le tiene miedo?", ha insistido Celma.

El presidente provincial ha reiterado que el Partido Popular está dispuesto a ayudar al PSOE para que saque a Cucalón de las instituciones y ponga fin a esta situación: "Nosotros ya hemos ofrecido que, si es necesario, podemos prestar nuestro apoyo para expulsar de las instituciones a Lucio Cucalón, pero el PSOE no puede seguir mirando hacia otro lado mientras un alcalde denunciado por la Fiscalía sigue dirigiendo el municipio".

"El PSOE debe elegir: o se pone del lado de la decencia y la transparencia, o seguirá siendo cómplice de la corrupción. Ya no cabe más silencio", ha concluido Celma.