El Gobierno de Aragón presenta la nueva imagen de Alimentos de Aragón y su lema “Aragón, sabor de verdad”

La autenticidad de Aragón y la calidad de sus productos es ampliamente conocida en la tierra, pero a menudo no se reconoce fuera de nuestras fronteras. Para llevar el sabor de verdad a todo el país y a todo el mundo la Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado en la mañana de este jueves, 19 de junio, el Plan de Acción de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028.

La nueva campaña de promoción de Alimentos de Aragón, llega acompañada con el lema “Aragón, sabor de verdad”. Además, el Gobierno de Aragón amplía su compromiso con el sector, incrementando la inversión destinada a promoción agroalimentaria más de un 45%, hasta alcanzar 5.7 millones de euros este 2025, prácticamente todo a través de fondos propios.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha explicado en la presentación el porqué de la nueva campaña: "Los tiempos cambian y hay que saber adaptarse, tenemos que comprometernos con nuestro futuro, para que sea próspero sin renunciar a nuestra esencia. No es una revolución, sino una evolución."

Más que romper con el camino iniciado por Alimentos Nobles, este nuevo lema "Aragón, sabor de verdad" quiere incidir en la idea de que la tierra es auténtica y sus productos también. Un melocotón sabe a melocotón, una cebolla a una cebolla, y un jamón a un jamón; auténtico, sincero, de verdad.

Bajo este nuevo lema, 'Aragón, sabor de verdad', diseñado por el creativo Víctor Gonzalo, el Departamento ha querido poner en valor el carácter genuino de la producción agroalimentaria aragonesa, un sector estratégico que combina tradición, innovación y compromiso con el medio rural.

Como invitado de honor al acto, ha estado Carlos Sobera, el conocido presentador del programa de televisión "First Date". "A mí me gusta la verdad" comenzaba el presentador, "Cuando me preguntan si los que van al programa son actores, explico que es imposible encontrar unos tan buenos... que son reales, de verdad" comentaba el presentador, lo que lo unía al lema de la campaña, "Ser uno mismo vale para todo… para los programas de televisión y para campañas de alimentos. Sabor de Verdad" comentaba.

Presentación de la nueva imagen y del Plan de Acción de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028 E.E

"Encontrar una comunidad que quiere cuidar artesanalmente la fruta, la verdura, los vinos… para que sean auténticos, es una gozada. Así una persona cuando coma un melocotón, podrá decir ¡esto es un melocotón!" concluía.

La campaña supone una evolución en la proyección de Alimentos de Aragón, con una imagen renovada, más moderna y cercana, que refuerza valores como la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad diferenciada, con una mirada puesta en los mercados de todo el mundo.

Spot “Aragón, sabor de verdad”.

El acto de presentación ha terminado con la intervención del presidente del gobierno autonómico, Jorge Azcón: "En Aragón somos sinceros y de ahí el lema de esta campaña. No es una campaña puntual, sino que es un plan". Un plan que cuenta con un presupuesto importante "Se trata de un presupuesto con un incremento histórico. Mil empresas se dedican al sector, casi un 15% del PIB está relacionado con las empresas del sector que generan 9.500 millones de euros, y 20.000 puestos de trabajo" explicaba.

La agricultura y ganadería es la manera de vida de 23 de las 33 comarcas que tiene Aragón, "Por eso es verdaderamente importante que la consejería apoye y se comprometa con el sector. Se ha incrementado la cantidad de fondos destinados a la promoción del sector, ampliándose un 45% con fondos propios del Gobierno de Aragón" ha explicado el presidente.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón hablando con Carlos Sobera en la presentación. E.E

La nueva línea de comunicación y promoción se enmarca dentro del Plan de Acción de la Agroalimentación de Aragón 2025–2028, que también ha sido presentado hoy junto a la campaña. Este plan apuesta por el crecimiento sostenible, la internacionalización, el relevo generacional, la innovación tecnológica y el prestigio de marca.

Además, en el marco de este mismo plan, el Departamento ha anunciado la creación de los Premios Agroalimentarios de Aragón, cuya orden de bases ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón. Los galardones, que serán entregados el próximo mes de septiembre, contarán con cinco categorías, y uno especial:

Premio al emprendimiento y a la innovación en producto Premio a la creación de contenidos y a la divulgación del sector Premio a la investigación agroalimentaria Premio la mejor empresa artesana Premio a la Iniciativa ecológica o de sostenibilidad Premio especial del sector agroalimentario de Aragón

El plan incluye entre otras acciones, la renovación de la página web www.aragonalimentos.es. en el que el nuevo avatar Alma Sabroso responderá todo tipo de dudas sobre los alimentos de la Comunidad.

La campaña de publicidad y comunicación ha dado comienzo este mismo jueves. El primer gran evento en el que estará presente la nueva marca “Aragón, sabor de verdad” será en la celebración de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos en Sabiñánigo, el próximo sábado 21 de junio de 2025.