Los Ivorra llevan en el puesto 106 del Mercado desde su apertura en 1921. Jorge Verdú

Juanfran Ivorra, charcutero: "Tienes que ayudar al cliente y escucharle para conocer su perfil y sus gustos"

Para que un puesto resista los golpes del mercado y durante cuatro generaciones mantenga intacta la confianza de sus clientes debe llevar la cercanía y la calidad como bandera.

Esa es la fórmula que Juanfran Ivorra considera imprescindible para mantener un negocio en un mercado cada vez más condicionado por el turismo y los cambios en los hábitos de consumo.

Desde el familiar puesto 106 del Mercado Central de Alicante, este charcutero defiende que la cercanía es tan importante como la calidad de lo que se ofrece detrás del mostrador.

"Tienes que tratar al cliente con el mismo cariño con el que te gustaría que te trataran a ti. Tienes que ayudarles, aconsejarles, escucharles y ofrecerles cosas conociendo un poquito su perfil y sus gustos", explica.

Una atención personalizada que considera especialmente importante en un sector en el que, como él mismo señala, "la charcutería no es un producto de primera necesidad, sino un sector más de capricho, y ese capricho tiene que estar a la altura".

Por eso, su apuesta pasa por seleccionar productos de calidad y diferenciarse de la competencia. "Hay dos formas de distinguirse: o por calidad o por precio. Yo siempre antepongo la calidad.

Lo más caro que hay hoy día es el tiempo, y un producto que necesita tiempo se encarece", sostiene. En su mostrador conviven quesos, embutidos, conservas y jamones, además de propuestas menos habituales, como dos mostazas artesanas de Alicante, una con alga marina y otra con naranja. "Cuando la gente las prueba, alucina", asegura.

Mientras que sostiene que "el jamón es como los colores, cada persona tiene el suyo, pero cuando alguien lo prueba, es su paladar el que decide".

La filosofía del negocio mantiene, además, una apuesta por el producto de proximidad, trabajando "el kilómetro cero, yendo directamente a la fuente y al pequeño productor".

Tras diez años al frente del puesto, Ivorra ha visto cómo el Mercado Central ha evolucionado al mismo ritmo que la ciudad. "Alicante ahora mismo está muy centrada en el turismo y hemos pasado de un turismo con un nivel adquisitivo alto a un turismo de mucho volumen, donde el consumo no es el mismo", reflexiona.

El comerciante también percibe que la situación económica está afectando a las ventas. "La economía está complicada y los bolsillos se han resentido", apunta. A ello se suma que el cliente local concentra cada vez más sus visitas durante los fines de semana, cuando dispone de tiempo para acudir al mercado.

"El cliente local está más concentrado en los fines de semana porque es cuando tiene tiempo para venir, ya que el horario del mercado nos acota mucho la hora de venta", concluye-