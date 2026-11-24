Martínez, pescadero: "La mejor época para los boquerones no es el verano, sino el otoño porque son más grandes"

Los boquerones se capturan en primavera y en verano, pero los que quedan en otoño son más grandes y contienen más grasa. Así lo explican desde la Pescadería Martínez, ubicada en el Mercado Municipal de Crevillente.

Comprar pescado en una pescadería de barrio o en los puestos de los mercados municipales tiene una ventaja que va más allá de encontrar producto fresco. Detrás del mostrador hay profesionales que conocen el género, saben cuándo está en su mejor momento y pueden aconsejar sobre cómo prepararlo.

También ofrecen recomendaciones para elegir las mejores piezas, conservarlas en casa o descubrir recetas diferentes. Es lo que hacen desde la Pescadería Martínez, situada en el Mercado Municipal de Crevillente (Alicante), donde uno de sus pescaderos ha decidido compartir parte de sus conocimientos a través de las redes sociales.

En uno de sus últimos vídeos, el protagonista es el boquerón, un pescado azul muy habitual en las cocinas españolas. Su explicación desmonta una de las creencias más extendidas sobre este producto, y es que el verano no es el único buen momento para comprarlo.

Aunque la primavera y el verano concentran buena parte de las capturas, desde la Pescadería Martínez explican que el otoño puede ofrecer ejemplares de mayor tamaño y con más grasa.

"Ahora en otoño es cuando mejor está el boquerón porque ya han pasado la temporada de desove y los que quedan son más grandes", explica el pescadero en la publicación.

Según detalla, durante los meses posteriores a la reproducción los ejemplares que permanecen han tenido tiempo de alimentarse y acumular reservas. "Han comido más y están más gorditos y con más grasa", añade.

Por eso, aconseja no limitar la compra de este pescado a los meses de verano y preguntar en la pescadería por su disponibilidad y características en cada momento.

Un pescado rico en omega-3

Según la página del Ministerio, el boquerón es un pescado azul que habita en grandes bancos y se captura tanto en el Mediterráneo como en distintas zonas del océano Atlántico. En España, una de las artes de pesca habituales para esta especie es el cerco.

Desde el punto de vista nutricional, destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3, relacionados con la salud cardiovascular. También aporta minerales como el fósforo, el selenio, el potasio y el hierro, además de vitaminas del grupo B y vitamina D.

Se trata, por tanto, de un alimento que permite incorporar pescado azul a la dieta de una forma sencilla y económica, especialmente cuando se encuentra en temporada y a buen precio.

Cómo prepararlos

Una de las ventajas de este pescado es su versatilidad en la cocina. Los boquerones frescos admiten distintas preparaciones, desde las más tradicionales hasta otras alternativas para incorporarlos a comidas y cenas.

Una de las recetas más populares es la de boquerones en vinagre, que se limpian, se preparan y se marinan antes de aliñarlos con ajo, perejil y aceite de oliva. También son habituales los boquerones fritos, enharinados y cocinados en aceite caliente hasta conseguir una textura crujiente.

Otra opción es prepararlos a la plancha o al horno, acompañados de limón, ajo y perejil. También pueden cocinarse en escabeche o a la brasa.