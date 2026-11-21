El alicantino en Miami y un mural con motivos del videojuego GTA VI. Cedidas

Javier, español en Miami sobre GTA VI: "Es como sentirse dentro del juego, siempre hay algo que te sorprende"

Medio mundo habla del esperado lanzamiento del videojuego GTA VI. Millones de personas habitan con sus personajes el mapa de Vice City, una ciudad de Miami convertida en el mayor parque de atracciones digital que se haya visto, pero no son tantos los que han podido vivir de primera mano y en la vida real la transformación de la ciudad ante la llegada del videojuego que en ella se inspira.

El lanzamiento de GTA VI ha trascendido las pantallas para ocupar las calles de la ciudad estadounidense, donde la publicidad del esperado videojuego de Rockstar Games se ha mezclado con el paisaje urbano. Carteles, grafitis, luces de neón y hasta un zepelín sobrevuelan una ciudad que esta semana centra todas las miradas.

Francisco Javier López, un alicantino de 25 años que ha visitado Miami en tres ocasiones, ha vivido de cerca esta transformación durante las semanas previas al estreno.

Aficionado a los videojuegos, reconoce que recorrer la ciudad estos días tiene algo especial.

"Es como sentirse dentro del propio juego. Desde que entras en el aeropuerto ya empiezas a ver carteles de 'Welcome to Vice City'", cuenta.

Al salir de las instalaciones, otro de los escenarios que llama la atención de cualquier persona que camine por sus calles es el Kaseya Center, el pabellón de los Miami Heat, iluminado con los colores característicos de la nueva entrega, entre tonos amarillos, morados y azules, "al estilo del juego de luces que hace en ocasiones el Castillo de Santa Bárbara", compara.

Por todos lados

El joven explica que por si alguien no se había enterado del fenómeno hay un zepelín que recorre constantemente el cielo con referencias a Vice City.

"Incluso en muchas calles hay grafitis. Está plagado y cuanto más al centro vas, más lleno está. Hay muchos bares y restaurantes que se han puesto hasta el neón en las puertas, en las entradas...Es imposible no enterarse de la salida del videojuego, está por todos lados", resume.

La nueva entrega recupera el universo de Vice City, pero con un nivel de detalle muy superior al de anteriores versiones.

"Hay partes que voy a reconocer porque he estado ahí y, muy probablemente, cuando esté jugando me van a dar ganas de volver a esas calles", explica.

Además, sostiene que Miami es una ciudad especial que lleva marcando la cultura popular desde hace décadas por su mezcla de clima, turismo, diversidad y espectáculo.

"Cuando vas a Miami siempre vas a ver algo que te va a sorprender. De hecho, en el juego hay un montón de referencias a vídeos virales que se han hecho a lo largo de estos años en Miami y mucha gente no sabe que han pasado aquí ", asegura sobre la ciudad de moda.