El refugio de Pérez Llorca: un pueblo de 10.000 habitantes, con un 50% de extranjeros y a 3km de Benidorm

Finestrat es el municipio natal del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que mantiene sus raíces en esta localidad de la Marina Baixa, donde fue alcalde durante una década.

Con cerca de 10.000 habitantes y situado a apenas tres kilómetros de Benidorm, Finestrat combina la tranquilidad de un municipio de interior con la actividad turística de la Costa Blanca. La localidad, donde aproximadamente la mitad de la población es extranjera, es también el lugar de origen del actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

El dirigente popular, que asumió la presidencia del Gobierno valenciano a finales de 2025, nació en Finestrat en 1976. Padre de dos hijas y formado en Derecho por la Universidad de Alicante, ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en este municipio alicantino.

De Finestrat a la Generalitat

Antes de llegar a la presidencia de la Generalitat, Pérez Llorca estuvo al frente del Ayuntamiento de Finestrat durante diez años, entre junio de 2015 y diciembre de 2025. Una etapa que le permitió mantener un estrecho vínculo político con su localidad natal.

Su carrera municipal comenzó antes. Entre 2007 y 2010 ocupó el cargo de primer teniente de alcalde, además de ejercer como portavoz y asumir las concejalías de Urbanismo, Hacienda, Deportes, Turismo y Comunicación.

También formó parte de la Diputación de Alicante como diputado de Arquitectura y Hogar Provincial entre 2019 y 2021. En junio de 2023 entró en Les Corts Valencianes como diputado autonómico, una responsabilidad que mantiene junto a la presidencia de la Generalitat.

Tras su salida de la Alcaldía, el Ayuntamiento de Finestrat queda en manos de Nati Algado.

Entre el mar y la montaña

Más allá de su vinculación política con Pérez Llorca, Finestrat cuenta con una ubicación que combina dos paisajes muy diferentes. El municipio permite pasar de la costa a la montaña en pocos kilómetros, con la playa de la Cala y el Puig Campana como dos de sus principales referencias.

Este último alcanza los 1.400 metros de altura y ofrece un contraste con el litoral mediterráneo. En el casco antiguo, las calles estrechas y las casas colgadas conservan parte de la identidad tradicional del municipio, levantado sobre los cimientos de un antiguo castillo musulmán.

Entre sus puntos de interés también figuran la iglesia de Sant Bertomeu, la ermita del Santísimo Cristo del Remedio y los diferentes miradores desde los que contemplar la comarca y el Mediterráneo.

La gastronomía completa la oferta de Finestrat, con platos tradicionales como el arroz a banda, especialmente ligado a su entorno costero.

Según los últimos datos de la Diputación de Alicante, Finestrat tenía una población de 9.919 habitantes en 2025, donde la población de nacionalidad extranjera ronda el 50,5% del total de sus habitantes.