La Vía Verde de Ibi: una mini ruta entre dos sierras para dar la bienvenida a noviembre

Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, en una imagen de archivo.

El fin de semana es un momento para desconectar y disfrutar del tiempo libre solo, con amigos o en familia. Una buena forma de hacerlo siempre es a través de la naturaleza con alguna ruta en bicicleta o a bicicleta, sobre todo cuando sale el sol.

Tanto si lo que quieres es hacer deporte como si lo que buscas es disfrutar de un buen paisaje, aquí te dejamos una ruta muy sencilla de menos de dos kilómetros para que hagas a pie o en bicicleta, perfecta para hacerla con niños.

Se trata de la Vía Verde de Ibi, un recorrido de exactamente 1,5 kilómetros que destaca sobre todo por su sencillez, así como por la belleza de sus dos sierras: la del Menejador, que es parte del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, y la del Cuartel.

Desde Turismo de la Comunidad Valenciana, recomiendan aprovechar este recorrido natural para llegar hasta el Paraje Natural de San Pascual, un bosque mediterráneo de gran belleza, que además cuenta con zona de descanso para disfrutar de un pícnic al aire libre.

La segunda parada obligatoria en esta Vía Verde de Ibi es a la Estación Biológica-Jardín Botánico les Torretes.

Se trata de un lugar dedicado a la divulgación en el que se han cultivado y diseñado jardines de todo tipo.

Además, cuenta con una colección escultórica, una actividad perfecta para realizar con niños.

Otros lugares a destacar son su laberinto de cipreses, así como sus invernaderos.

El entorno está declarado Microrreserva de Flora y Reserva de Fauna Silvestre, así que seguro que te sorprende. Tanto si vas con niños como si no, pero cuentas con algo de tiempo extra, te recomendamos que visites el Museo del Juguete, un museo único en toda España.

La Font Roja

El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, que está situado entre Alcoy e Ibi, es el punto estrella de esta ruta. Se trata del bosque de carrascas con roble valenciano de la Comunidad Valenciana.

Según explica la web del Patronato de Turismo Costa Blanca, "con un importante cortejo florístico que lo acompaña, con especies como el durillo, la genista y un importante estrato lianoide formado por hiedra, y madreselvas. Además, podemos encontrarnos con tejos y arces".

Se trata de una zona de importante valor natural y paisajístico en el que se diseminan algunas antiguas Masías (vivienda, establo y corral), y cavas o pozos de nieve.

El espacio natural protegido abarca unas 2.298 hectáreas y comprende la alineación montañosa de l’alt de Sant Antoni, el carrascal de la Font Roja y la Teixereta.

También, la cumbre del Menejador, con 1.356 m de altura es la cota más elevada del parque.

Tanto si vas a salir hoy como si no, apúntate esta ruta para tu próxima escapada al interior de la provincia de Alicante.