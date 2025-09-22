Alicante se despide del verano con alta probabilidad de chubascos durante la madrugada del martes

Después de un fin de semana con temperaturas veraniegas, muchos se preguntan si ha llegado el momento de guardar el bañador o de sacar los pantalones largos del armario. La respuesta no es sencilla, pero todo apunta a que septiembre encara su recta final con un cambio notable en el tiempo.

El meteorólogo Pedro José Gómez Cascales, fundador de 'MeteOrihuela', adelanta que la provincia de Alicante afronta una semana marcada por la inestabilidad y un descenso generalizado de las temperaturas.

Aunque el verano no se va del todo en Alicante, lo cierto es que el ambiente fresco se impondrá en los próximos días.

Chubascos en la madrugada

La primera cita con la lluvia llega en las próximas horas. Según Gómez Cascales, "esta próxima madrugada de martes, antes de que amanezca, hay alta probabilidad de chubascos o aguaceros en buena parte de la provincia, esperando los de mayor entidad en zonas de costa".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esas horas el aviso amarillo en el litoral sur de Alicante.

El nivel de alerta se establece por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El aviso estará en vigor desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del martes, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %. Aunque se trata de un nivel de riesgo bajo, Aemet advierte de que fenómenos puntuales pueden alcanzar una intensidad superior.

Semana más fresca

El resto de la semana estará dominado por la alternancia de nubes y claros, con la posibilidad de lloviznas esporádicas en zonas de sierra del norte de la provincia.

Gómez Cascales explica que "predominará el viento del este-nordeste, con rachas puntualmente moderadas por las tardes en la orilla del mar".

El ambiente será claramente más fresco de lo habitual para estas fechas. "En puntos de interior de la provincia de Alicante las temperaturas mínimas ya podrían bajar de los 10 grados esta semana", apunta el meteorólogo. Una situación que confirma el giro de calendario hacia el otoño.

El último coletazo de calor

Eso sí, el verano aún se reserva un último coletazo. Tal y como recuerda Gómez Cascales, "todavía quedará algún veranillo, como el de San Miguel, con un repunte térmico puntual que se dará este sábado".

Ese episodio breve de calor podría dejar temperaturas de 33 a 34 ºC en el interior de comarcas como la Vega Baja del Segura o el Bajo Vinalopó. No obstante, durará solo un día y no revertirá la tendencia general de refresco.

El balance de la semana, por tanto, se resume en una despedida del verano con tintes otoñales. La madrugada del martes pondrá la primera nota de inestabilidad, y a partir de ahí el tiempo se mantendrá fresco, con apenas un breve paréntesis cálido el sábado.