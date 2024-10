El mítico grupo OBK actuará gratis en el regreso del Street Food Market de Torrevieja

La tercera edición del Torrevieja Street Food Market, que se celebra desde el próximo martes 8 de octubre a las 18:00 h y hasta el domingo 13 de octubre a las 18:00 h, contará con la actuación gratuita del mítico grupo OBK con entrada gratuita el primer día del evento.



Como en todas las ediciones de Alacant Street Food Market Tour, los asistentes podrán degustar de una "variada gastronomía de calidad a un precio asequible, amenizado con música y actividades gratuitas para celebrar el puente de la Comunitat Valenciana, todo ello al aire libre", señala la organización en un comunicado.



En esta tercera edición de Torrevieja Street Food Market se contará con una diversidad de actividades, conciertos y actividades familiares durante los seis días y será de acceso libre, entre los que destaca la actuación en directo de OBK el martes 8 de octubre.





En total, 14 foodtrucks vintage servirán una variedad de comida que incluye una oferta gastronómica de todo el mundo como tex mex, perritos, hamburguesas o crepes.

De entre la larga lista de actividades resalta la inauguración de la feria de OBK el día 8 a las 21:30. Así, otras bandas tocarán durante todos los días, con actuaciones de tributo a The Beatles con The Blister, el tributo a Queen con Keeng, el tributo a The Rolling Stones con Control Stone o Siglo XXI con el tributo a Mecano.



En los días de feria se contará con DJ Alacant para amenizar estas jornadas de 'street food' en los momentos en los que no haya directos.



"El Street Food es un mercado gastronómada formado por camiones, furgonetas, caravanas, tenderetes y carritos de foodtrucks con estética vintage, que ofrecen una amplia oferta gastronómica variada y de calidad", explican. Su objetivo es unir la cultura gastronómica a la cultura del uso y el disfrute del espacio público.

Ocio en Torrevieja

Torrevieja vuelve a impulsar su ocio tras la exitosa cuarta edición del festival Brilla Torrevieja en la que la propuesta musical, gastronómica y de ocio tuvo una excelente aceptación.

El público no dejó pasar la oportunidad de vivir una experiencia en este festival que nació con el objetivo de convertirse en el punto de encuentro predilecto de los planes de verano. Los encargados de concluir el cartel de actuaciones de este año han sido Ana Mena y El Barrio.

El festiva brilló también en sus espacios gastronómicos, con gran variedad de sabores para todos los gustos. Además, en su segundo escenario se pudo disfrutar de una gran diversidad de actuaciones musicales de diferentes grupos y Djs, que ampliaron la oferta musical tanto antes como después de los conciertos.