El director Juan Antonio Bayona repite en Ciudad de la Luz doce años después de 'Lo Imposible'

Ciudad de la Luz ha recibido de nuevo al prestigioso director y guionista Juan Antonio Bayona, quien, doce años después de la grabación de la mítica película ‘Lo imposible’, ha vuelto este verano a los estudios alicantinos para rodar una superproducción publicitaria para una conocida marca automovilística.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha señalado que “con este rodaje, y los de las series 'Venom' y 'The Walking Dead', Ciudad de la Luz ha superado nuestras mejores expectativas”.

Además, Montes ha subrayado que “Ciudad de la Luz se ha situado en prácticamente menos de un año como una de las infraestructuras cinematográficas más demandadas por la industria internacional".

Tanque de agua

Bayona y su equipo ya rodaron en 2012 en el tanque de agua de Ciudad de la Luz buena parte de las escenas acuáticas que recreaban el terrible tsunami que asoló las costas de Tailandia en 2004.

Este film contó con un reparto internacional, en el que destacan los nombres de Ewan McGregor, Naomi Watts y Tom Holland, y permitió dar a conocer mundialmente el tanque de agua como referente para los rodajes acuáticos.

Para reproducir los efectos del maremoto, esta producción utilizó entonces un innovador sistema generador de oleaje que permitía mover hasta 13 millones de litros de agua dentro del foso acuático para la grabación detallada de cada movimiento de las aguas y de los personajes.

Tras esta exitosa experiencia, y como gran conocedor de las posibilidades que ofrece Ciudad de la Luz, el director de ‘La Sociedad de la nieve’ ha elegido de nuevo el tanque de agua de Ciudad de la Luz para la filmación de su último proyecto, ‘There is no second’, el nuevo anuncio de Cupra lanzado esta misma semana.

El anuncio combina distintos estilos, desde la animación y CGI (computer generated image), hasta metraje original que evoca al cine y al deporte y establece paralelismos con el diseño del vehículo. Las escenas acuáticas rodadas en el tanque alicantino destacan por su carácter épico y evocador, que ayudan a enfatizar el mensaje que traslada el anuncio.

Esta superproducción ha sido ideada por la agencia creativa &Rosàs, que ha contado con la productora Roma y con el mencionado director Juan Antonio Bayona, que precisamente es embajador de la marca de coches desde diciembre del año pasado.