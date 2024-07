¿Cuándo cae el puente de noviembre en Alicante?: fin de semana de tres días

Con el mes de julio avanzando y el calor del verano en pleno apogeo, los alicantinos ya comienzan a mirar hacia adelante, buscando el próximo respiro en su calendario laboral. Uno de los grandes parones será el de noviembre, aunque menos extenso que el de octubre, será igualmente bienvenido.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, caerá en viernes, ofreciendo a los alicantinos un fin de semana largo de tres días. Este descanso será una oportunidad para recargar energías antes de la recta final del año.

El siguiente festivo en el horizonte de la ciudad es la Asunción de la Virgen el 15 de agosto, que caerá en plena semana, un jueves. Después de noviembre, quedarán dos días festivos más antes de cerrar el año: el 6 de diciembre, Día de la Constitución, y el 25 de diciembre, Navidad.

El próximo gran respiro llegará en octubre, con el Día de la Comunitat Valenciana el 9 de octubre y la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre. Este año, sin embargo, los alicantinos no tendrán la misma suerte que en 2023, cuando ambas festividades cayeron en días que permitieron la creación de dos puentes.

En 2024, el 9 de octubre caerá en miércoles y el 12 de octubre en sábado, lo que limitará las posibilidades de extender el descanso. Aun así, los trabajadores podrían alargar el puente hasta el lunes 14 de octubre, obteniendo así cuatro días libres consecutivos.

Hasta la fecha, los alicantinos han disfrutado de varias festividades, comenzando con el Año Nuevo el 1 de enero y la Epifanía del Señor el 6 de enero. En abril, el Lunes de Pascua, el 1 de abril, y la festividad local de la Santa Faz el 11 de abril, que contó con la participación de más de 330.000 personas, la romería de un día más importante de España en volumen de fieles.

Mayo trajo el Día del Trabajo el 1 de mayo, seguido por la festividad de San Juan el 24 de junio. La ciudad de Alicante celebró sus fiestas de Hogueras y los municipios de Catral y Sant Joan d'Alacant reconocen San Juan como festivo. El resto de los 141 municipios de la provincia, no. De este modo, allí donde no fue festivo oficial, quedó en manos de los trabajadores decidir trabajar o no. Si lo hicieron, deben devolver a su empresa las horas no trabajadas en otro momento del año.