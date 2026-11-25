El PSOE contra su programa: expulsa de su mitin a vecinos por defender el derecho a la vivienda en Guardamar

El abogado y representante de la Asociación de Vecinos Guardamar Playa, Manuel López, fue expulsado ayer por la tarde del acto de campaña celebrado por el PSOE en la Escuela de Música del municipio, en el que participaban la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, y el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Según denuncia el colectivo vecinal en un comunicado emitido este miércoles, el portavoz acudió al mitin tras recibir las decenas de notificaciones de demolición remitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, pero, "sin mediar palabra alguna y por orden del alcalde, José Luis Sáez", fue requerido para identificarse y obligado a abandonar el recinto.

Pese a haber trasladado al equipo de Morant su disposición a mantener un breve encuentro al término del evento, la ministra eludió cualquier contacto con los afectados y abandonó el edificio por una puerta trasera, manteniendo el silencio que ya guarda desde hace meses ante las peticiones de reunión de las sesenta asociaciones que integran la plataforma nacional de damnificados por Costas.

El desalojo del representante vecinal deja al descubierto la contradicción de un PSOE que ha situado el derecho a la vivienda como eje central de su campaña para el 29-N -tras el estallido de la legislatura provocado por los llamados decretos Mari Carmen- mientras emplea toda la maquinaria del Estado para echar a decenas de familias de sus hogares centenarios en la recta final hacia las urnas.

Desde la asociación califican de "inaudito" que el Gobierno de Pedro Sánchez concentre sus esfuerzos en derribar estas edificaciones -a costa del bolsillo de los propios residentes y sin indemnización alguna- en lugar de asumir su responsabilidad en la degradación ambiental de la costa de Guardamar, un espacio protegido de la Red Natura 2000 dañado por la falta de mantenimiento del dominio público y el fallido espigón del río Segura.

Los afectados subrayan además la anomalía jurídica de la ofensiva ministerial, ejecutada con una celeridad «incomprensible» a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y que, por tanto, ni siquiera despliega plenos efectos ni ha podido ser consultada por los vecinos.

El colectivo recuerda que el fallo (que contó con cuatro votos particulares discrepantes frente a lo que consideran una agresividad competencial contra la Comunitat Valenciana) no anula el derecho a prórroga reconocido por el Tribunal Supremo ni frena el recurso extraordinario admitido a trámite por la Audiencia Nacional tras descubrirse los informes ocultos del CEDEX sobre la regresión del litoral.

Para los residentes de Playa Babilonia, punta de lanza de una amenaza que estiman podría alcanzar a decenas de miles de viviendas en toda España, esta prisa responde al temor del Ejecutivo a que las urnas desbloqueen la reforma de la Ley de Costas aprobada por amplia mayoría en el Senado y paralizada hasta en ochenta ocasiones en la Mesa del Congreso durante los últimos dos años.

Avaladas por la ciencia

Las históricas viviendas de la playa de Babilonia distan mucho de ser el fruto de un pelotazo urbanístico o de la especulación inmobiliaria que arrasó otras zonas del litoral. Por el contrario, constituyen la pieza clave de una proeza de ingeniería forestal impulsada a principios del siglo XX para salvar literalmente a Guardamar del Segura de desaparecer sepultada bajo la arena.

A finales del siglo XIX, el avance imparable de las dunas móviles amenazaba con devorar el casco urbano y sus tierras de cultivo, lo que llevó al Estado a aprobar en 1896 el proyecto de fijación y repoblación diseñado por el ingeniero de montes Francisco Mira y Botella.

Para consolidar esa gigantesca pinada protectora de más de ochocientas hectáreas y frenar la desertización, la propia Administración fomentó y concedió de manera reglada, bajo gobiernos de todo signo político a lo largo de décadas, la construcción de este poblado de casas bajas en primera línea, concebido como un asentamiento pionero que garantizaba la vigilancia, el mantenimiento y la estabilización del frente dunar.

El proyecto funcionó en perfecto equilibrio con la naturaleza durante casi un siglo, sostenido por la aportación constante de arenas que el río Segura arrastraba hasta su desembocadura y que las corrientes marinas distribuían de forma natural a lo largo de la playa, manteniendo un amplio colchón de arena frente a las viviendas.

Sin embargo, toda esa armonía dinámica saltó por los aires en los años noventa, cuando la Administración ejecutó las obras de encauzamiento de la nueva desembocadura del río Segura y levantó un espigón de dimensiones muy superiores a las proyectadas inicialmente (con cinco veces más superficie) y orientado en sentido contrario al resto de diques del levante español.

Aquella errónea infraestructura hidráulica actuó como una barrera artificial que interrumpió de raíz el transporte longitudinal de sedimentos, privando a la playa de Babilonia de los aportes de arena del río y provocando una agresiva erosión que hizo retroceder la línea de costa unos 35 metros, tal y como ha acabado reconociendo el propio CEDEX.

De este modo, el mismo Estado que un siglo atrás incentivó la creación del poblado como escudo ecológico contra el avance del desierto y que décadas después destruyó la regeneración natural de su playa con un espigón mal diseñado pretende ahora culpar a las viviendas centenarias de la regresión litoral y derribarlas a costa del bolsillo de sus propietarios.