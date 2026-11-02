Juzgan a un exalcalde de Benijófar (PSOE) por prevaricación en un convenio urbanístico

La Audiencia Provincial de Alicante Juzga desde este martes al que era alcalde de Benijófar en 2004, José Luis González, la que era secretaria municipal en el mismo año y a un empresario acusados de prevaricación y falsedad en documento oficial en la suscripción de un convenio urbanístico

Están acusados de irregularidades en la aprobación del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 2, entre los años 2004 y 2005.

El Ministerio Fiscal pide para el primer edil una pena de prisión de tres años y de inhabilitación para empleo o cargo público de nueve años como autor de un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial. Para los otros dos procesados, el Ministerio Público solicita provisionalmente tres años de prisión y 7 de inhabilitación por los mismos delitos. El juicio continuará los días 10 y 17 de noviembre.

El señalamiento se suma a una cadena de investigaciones y sentencias judiciales que ha salpicado a regidores y exregidores alicantinos en los últimos días.

El pasado 29 de octubre se conocía la condena al expolítico del Partido Popular y médico Julio de España, quien fuera presidente de Les Corts y de la Diputación de Alicante, a un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una paciente durante una exploración en la que le realizó tocamientos en los genitales.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el médico especialista en aparato digestivo se excedió durante un tacto rectal en 2023 y le obliga a pagar una indemnización de 12.000 euros por los daños y perjuicios sufridos, y le prohíbe acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años.

Así, ese mismo día la Fiscalía Anticorrupción de Alicante remitió al juzgado las presuntas irregularidades en la gestión de las escuelas deportivas municipales de Sant Joan d’Alacant, por las que se investiga al alcalde del PP Santiago Román

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar que el Ayuntamiento había continuado abonando facturas a la empresa encargada de las escuelas deportivas municipales durante más de cuatro años sin un contrato en vigor. Los pagos superan los 1,5 millones de euros, pese a que los técnicos municipales habían advertido en reiteradas ocasiones de las irregularidades en el procedimiento.