Marta, agricultora: "Damos de comer al mundo y somos los que menos valen, estamos hartos"

"Somos quienes damos de comer al mundo y, aun así, somos los que menos valemos; estamos ya hartos". Marta Gutiérrez, agricultora de Los Montesinos y responsable de La Limoneta, resume así el malestar que llevará este miércoles a Madrid, donde unos 300 productores alicantinos se sumarán a la tractorada convocada frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"La situación ya no puede ser peor", advierte. El encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes, la competencia de productos procedentes de terceros países y las exigencias burocráticas han reducido la rentabilidad de las explotaciones. A estos problemas se suma la incertidumbre sobre el acceso al agua.

"No tenemos a nadie que nos defienda y nos represente como Dios manda, ni en Europa ni en España", lamenta.

La agricultora denuncia que los productores europeos deben cumplir numerosas exigencias mientras compiten con alimentos importados que, a su juicio, no están sometidos a las mismas condiciones.

"Nos entran productos con una seguridad alimentaria nula, mientras que a nosotros nos imponen cada vez más burocracia, más límites, más exigencias y más papeleo", sostiene en un vídeo de denuncia en las redes sociales de Asaja Alicante.

Por eso, reclama precios justos y medidas que garanticen una competencia equilibrada. "Con estos acuerdos económicos que se hacen, se prima más que a otros sectores les vaya mejor que al nuestro", critica.

La movilización reunirá a agricultores de distintas zonas de España. Asaja Alicante fletará autobuses gratuitos desde comarcas como la Vega Baja, el Comtat, l'Alcoià, el Alto Vinalopó y el Bajo Vinalopó para reclamar soluciones ante una crisis que amenaza la continuidad de numerosas explotaciones.

Del turismo a los limones

Marta lleva tres años dedicada profesionalmente a la agricultura, después de abandonar su trabajo en el sector turístico para continuar con la explotación familiar de su marido. Así nació La Limoneta, un proyecto centrado en el cultivo de limón que mantiene una tradición de más de 50 años.

Su trayectoria en el campo ha estado marcada por las dificultades. Durante su primer año sufrió una plaga que provocó el rechazo de la mitad de la cosecha, pese a que los frutos estaban en buen estado por dentro. Este verano, además, unos ladrones sustrajeron alrededor de 5.000 kilos de limones de su plantación en Los Montesinos, con pérdidas estimadas en 2.500 euros por la fruta, a las que se sumó el coste de reparar la valla.

Pese a los golpes, ha ampliado la superficie y la producción de la finca. También utiliza las redes sociales para mostrar el trabajo que hay detrás de cada cosecha y mostrar la cara positiva de un sector en horas bajas en el que reina la negatividad.

"Por eso, el 28 de octubre nos movilizamos para que todo el mundo sepa por lo que estamos pasando. Defendiendo a nuestro sector, te defendemos a ti también", concluye en su vídeo.