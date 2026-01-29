El rastro de Kevin Parle en Alicante, el asesino más buscado de Reino Unido: ofrecen 10.000 € por pistas

El rastro de Kevin Parle en un cartel de "Se busca" en España en 2015. National Crime Agency

Uno de los fugitivos más buscados y peligrosos del Reino Unido podría esconderse en la Costa Blanca.

Kevin Parle lleva 20 años esquivando a la justicia tras dos brutales asesinatos en Liverpool y autoridades y detectives han seguido su rastro por diferentes puntos de la provincia de Alicante a lo largo de estas dos décadas de, hasta el momento, exitosa huida.

El criminal británico tiene 45 años, mide casi dos metros de altura, es de complexión robusta y corpulenta, presenta cabello pelirrojo o rubio rojizo, ojos azules y una pequeña cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza.

Es un blanco fácil de reconocer, más aún teniendo en cuenta que su rostro ha aparecido cientos de veces en carteles y portales policiales.

Aun así, ha vuelto locos a los investigadores británicos, que siguen sin resolver el rompecabezas que les llevaría hasta el asesino.

En este puzle de pruebas, testimonios, sospechas y cargos por homicidio, la provincia es una pieza clave, al sospechar que Parle ha usado el territorio para ocultarse durante algunas temporadas. Concretamente, se le vincula con Torrevieja y El Albir, en l'Alfàs del Pi.

Asesinatos

Se le acusa de dos horrendos crímenes que conmocionaron a los habitantes de Liverpool.

El primero, el de Liam Kelly, un adolescente de tan solo 16 años, que fue abordado por dos hombres armados en un barrio de Liverpool en 2004.

El joven fue disparado con una escopeta, recibiendo impactos en el pecho y el brazo. A pesar de intentar arrastrarse hasta una casa cercana buscando ayuda, Liam murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

El motivo del asesinato aparentemente fue una deuda de drogas de apenas 200 libras esterlinas. La Policía de Merseyside arrestó a Kevin Parle en conexión con este crimen, pero fue liberado bajo fianza. Parle jamás regresó para enfrentar los cargos y desapareció inmediatamente después.

Catorce meses después del asesinato de Kelly, en la madrugada del 3 de agosto de 2005, se produjo uno de los crímenes más brutales en la historia reciente de Liverpool.

Kevin Parle. National Crime Agency

Lucy Hargreaves, una joven madre de 22 años con tres hijos pequeños, dormía en el sofá de su casa cuando tres hombres enmascarados irrumpieron violentamente en el domicilio.

Los asaltantes dispararon a Lucy tres veces con una escopeta recortada mientras ella dormía bajo una manta.

La brutalidad del ataque no terminó ahí, pues, tras asesinarla, los criminales rociaron con gasolina la sala de estar y el pasillo de la vivienda, y prendieron fuego al inmueble, ignorando los gritos de la hija de dos años que se encontraba en el piso superior.

La pareja de la víctima, quien resultó ser el objetivo del ataque por un atropello mortal a un delincuente amigo de los asaltantes, logró escapar por una ventana con su hija en brazos.

Dos de los asaltantes fueron detenidos, pero Parle desapareció de nuevo.

Visto en la Costa Blanca

El primer avistamiento documentado de Kevin Parle en territorio español data del verano de 2006, apenas un año después de que desapareciera tras ser liberado bajo fianza.

Según las investigaciones del exdetective de Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres) Peter Bleksley, Parle pasó todo un verano escondido en el Mi Sol Park, un parque de vacaciones ubicado en Torrevieja.

Además de Torrevieja, existen múltiples reportes de avistamientos de Kevin Parle en El Albir. Estos avistamientos no oficiales de testigos lo ubicaron en varios negocios de cannabis y bares.

El exdetective ha convertido la búsqueda de Kevin Parle en una misión personal desde abril de 2019.

Su investigación, documentada en el podcast de la BBC Manhunt: Finding Kevin Parle le llevó a Alicante para corroborar estos testimonios, asegurando conocer a muchas personas que lo habían visto en la provincia. Pero concluyó que ya no se encontraba allí y que sigue vivo, a pesar de los rumores sobre su muerte.

Operación Captura

En julio de 2015, las autoridades británicas lanzaron la Operation Captura, una iniciativa sin precedentes para localizar a fugitivos británicos escondidos en España.

La operación, liderada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido y la organización Crimestoppers, utilizó métodos innovadores para presionar a los criminales.

Entre ellos, la colocación de carteles de cuatro metros con los rostros de los fugitivos más peligrosos en ubicaciones turísticas con gran afluencia de británicos, donde se sospechaba que podrían esconderse, como Benidorm o Málaga.

Crimestoppers anunció en agosto de 2025 una recompensa de hasta 10.000 libras (unos 11.600 euros) a quien aporte pistas que permitan detener a Parle.

Según un comunicado de la Policía de Merseyside a la BBC en agosto de 2025, "no ha habido desarrollos recientes" en el caso a pesar de los testimonios no oficiales que lo han situado en Australia, Dubai y la Costa del Sol.

En 2025 se cumplieron 20 años de su último asesinato y el escondite del asesino sigue siendo un misterio.