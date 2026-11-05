El desahucio invisible: cuando el Estado te convierte en 'okupa' de tu propia casa

Un informe de la ONU presentado en Ginebra señala a España como el único país que confisca de facto propiedades consolidadas en la costa, sustituyendo sin indemnización económica la propiedad privada por un derecho de ocupación temporal.

El debate público en España lleva meses volcado en la emergencia habitacional. Hablamos a diario del derecho a un techo digno, del precio del alquiler y del drama social de los desahucios. Administraciones y sociedad se movilizan con razón cuando familias vulnerables corren el riesgo de quedarse en la calle. Esa misma sensibilidad social debería amparar a quienes pierden su hogar por la aplicación sobrevenida de la legislación de costas.

En paralelo a esta justa alarma discurre una tragedia silenciada. Desde la Ley de Costas de 1988, el Estado ha demolido entre 2.000 y 3.000 viviendas en el litoral. En su inmensa mayoría no eran excesos especulativos, sino hogares de familias humildes y poblados marítimos tradicionales que vieron caer sus casas bajo la pala mecánica sin alternativa digna. Junto a los derribos opera una privación todavía más invisible: la de aquellas construcciones cuyas paredes siguen en pie, con los recuerdos familiares y los ahorros de una vida entre sus muros, pero que tras un deslinde administrativo dejan de pertenecer a sus titulares. Para despojarte de tu hogar ya no hace falta que una máquina excavadora cruce la puerta.

Esta realidad acaba de dar un salto institucional decisivo. El estudio Coastal Areas: Regulation, Ownership, and Implications, elaborado con la participación de 28 países por el Grupo Asesor del Mercado Inmobiliario (REM) de Naciones Unidas (UNECE), analiza a fondo la propiedad en los litorales europeos para orientar a la Eurocámara hacia una armonización legislativa. En su comparativa internacional, el informe introduce un término demoledor: «confiscated properties» (propiedades confiscadas). España es el único país de todo el estudio al que se le aplica este calificativo.

El documento sitúa a nuestro país como una anomalía jurídica. Mientras en los demás Estados la protección ambiental se articula mediante expropiación justipreciada e indemnización económica, el régimen español de Costas sustituyó de facto la propiedad por concesiones temporales sin compensación alguna. La Disposición Transitoria Primera de la ley de 1988 consuma este mecanismo: cancela la titularidad privada inscrita en el Registro de la Propiedad a cambio de un mero «derecho de ocupación y disfrute exclusivo» condicionado y con fecha de caducidad. Un rodillo administrativo que no distingue usos: golpea a viviendas consolidadas, absorbe fincas agrícolas productivas, estrangula instalaciones industriales e incauta infraestructuras y equipamientos de titularidad municipal.

En la práctica, el Estado despoja de su título al legítimo titular para degradarlo a ocupante en precario dentro de sus propias cuatro paredes: un "okupa" administrativo. El golpe patrimonial es devastador: el inmueble pierde su valor de mercado, no puede hipotecarse para afrontar necesidades vitales ni transmitirse con certidumbre, sumiendo a familias y municipios en una vulnerabilidad fabricada por la propia administración. ¿Cómo puede defenderse la función social de la vivienda y, a la vez, normalizar la despatrimonialización forzosa de ciudadanos que adquirieron sus bienes legalmente?

Hagamos un paralelismo urbano: imaginemos que un ayuntamiento decide peatonalizar el centro histórico para crear zonas verdes, confisca tu piso sin pagarte un solo euro y te permite seguir viviendo en él durante un tiempo con el título de concesionario. Nadie toleraría semejante expolio en el corazón de una ciudad. ¿Por qué lo normalizamos cuando ocurre en la costa?

Nadie discute la urgencia de proteger la costa frente al cambio climático, pero ello exige equilibrar la sostenibilidad ambiental con la seguridad jurídica de los hogares. Conviene desmontar un relato interesado: la regresión litoral no se debe al urbanismo tradicional. Aunque los expertos atribuyen al clima un impacto cercano al 10 %, la causa abrumadoramente mayoritaria —en torno al 90 %— es el déficit sedimentario provocado por las presas en los ríos y los puertos con espigones que bloquean la dinámica marina. Resulta inadmisible castigar a las víctimas de los desequilibrios erosivos generados por obras públicas.

Europa marca el rumbo hacia la protección patrimonial y la dignidad del techo. Que la ONU califique el modelo español de confiscación debería motivar a nuestro legislador a rectificar con valentía: hacen falta garantías reales, indemnizaciones justas y alternativas habitacionales. Ninguna transición ecológica será justa si vulnera la dignidad del hogar y fulmina derechos consolidados.

Javier Cremades Peris es portavoz de SomosMediterrania