Ya es oficial: estas son las ayudas urgentes de hasta 6.000 euros aprobadas por la Generalitat tras la dana Adam

El Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado de urgencia este martes un primer paquete financiero de 23,5 millones de euros destinados a paliar los destrozos provocados por la dana Adam. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado tras la reunión extraordinaria del Ejecutivo este plan enfocado en proporcionar liquidez inmediata a los ciudadanos y ayuntamientos damnificados.

Con el fin de evitar retrasos administrativos, resaltan que ha fijado que todas las prestaciones se concedan de forma directa y sin burocracia. Los solicitantes solo deberán cumplimentar una solicitud única, la cual se puede gestionar por vía telemática en la sede electrónica de la Generalitat o presencialmente en los consistorios y oficinas PROP.

En el apartado de ayudas a particulares, se ha establecido una asignación urgente de 6.000 euros por vivienda habitual afectada para paliar la pérdida de enseres de primera necesidad y reparar daños estructurales. En caso de que los desperfectos se hayan producido en una segunda residencia, la suma económica fija será de 3.000 euros.

Para aquellas personas que hayan sufrido la pérdida total de su vivienda habitual, la administración autonómica ha activado una ayuda específica de 800 euros al mes durante doce meses. Esta aportación continuada tiene como objetivo garantizar el realojo temporal de los núcleos familiares afectados durante un año completo.

Los ayuntamientos golpeados por el temporal contarán igualmente con respaldo económico directo para sufragar sus actuaciones de urgencia. Se ha dispuesto una partida inicial de 17,5 millones de euros, mediante la cual cada municipio podrá recibir hasta 200.000 euros para cubrir los costes operativos inmediatos.

Junto a esta serie de ayudas, la Generalitat ofrecerá a los afectados asistencia jurídica, notarial y registral totalmente gratuita. Este servicio asistencial permitirá resolver trámites con compañías aseguradoras, peritajes y presentación de reclamaciones sin coste para los vecinos.

El Ejecutivo valenciano ha confirmado que en las próximas jornadas se aprobará un segundo paquete de medidas económicas. Esta nueva fase abarcará subvenciones por pérdida de vehículos, además de aportaciones dirigidas al comercio, la hostelería, el sector primario y los refugios de animales.

En cuanto al despliegue sobre el terreno, se mantiene activo un operativo de limpieza urbana compuesto por más de 40 máquinas pesadas y 271 operarios, al que se añadirán 80 efectivos para reparar pistas forestales. Asimismo, se han creado puntos de acopio específicos para acumular residuos sin colapsar las calles ni comprometer la salubridad pública.

Por último, los servicios básicos registran un avance progresivo: el servicio de autobuses funciona al 100% y más de cien técnicos trabajan con grupos electrógenos para restablecer las depuradoras dañadas. La red sanitaria permanece abierta en su totalidad, salvo los consultorios auxiliares de Els Poblets y Piles, mientras que la actividad lectiva se reanuda en los colegios, a excepción de Oliva, donde el regreso será el jueves 22 de octubre, salvo en el IES Gabriel Císcar.