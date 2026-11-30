El PP consolida su hegemonía en el Alto y Medio Vinalopó el 29N con Beneixama como única excepción

Las elecciones del 29N confirman el avance popular en las principales localidades de las comarcas del Alto y el Medio Vinalopó, con un vuelco significativo en Elda, -donde gobierna el socialista Rubén Alfaro-, respecto a 2023 y un fuerte crecimiento de Vox, que supera el 20% en las dos capitales comarcales.

El mapa electoral deja una imagen clara en ambas comarcas. En línea con la victoria del Partido Popular en la mayoría de los municipios, los populares se imponen en las principales localidades de ambas comarcas. Frente a esta tendencia, Beneixama se mantiene como la única excepción, con el PSOE en primera posición.

El cambio más significativo respecto a las elecciones de 2023 se produce en Elda, capital del Medio Vinalopó. El PP se convierte en la fuerza más votada con 11.261 sufragios (34,40%), lo que supone una ligera subida de 0,34 puntos porcentuales respecto al 34,06% (9.917 votos) que obtuvo en 2023.

El PSOE, que entonces fue la primera fuerza, cae hasta la segunda posición tras perder 6,93 puntos. Los socialistas pasan de conseguir 10.881 votos (37,37%) en 2023 a sumar 9.964 papeletas (30,44%) en estos comicios.

En Villena, capital del Alto Vinalopó, el PP mantiene el primer puesto con 7.378 votos (35,25%), aunque registra un descenso de 0,60 puntos respecto a 2023, cuando consiguió 6.675 votos (35,85%). El PSOE también pierde apoyos en la localidad y retrocede 4,46 puntos, al pasar del 32,48% (6.047 votos) al 28,02% (5.865 votos).

En las dos capitales comarcales destaca el crecimiento de Vox, que supera el 20% de los votos. En Elda alcanza los 6.969 sufragios (21,29%), con una subida de 6,18 puntos, mientras que en Villena obtiene 4.360 votos (20,83%), lo que representa un avance de 6,68 puntos.

Beneixama, el último bastión

Frente al dominio del PP en el resto de municipios de ambas comarcas, Beneixama se desmarca de la tendencia general. El PSOE consigue mantener la primera posición con 379 votos (33,30%), apenas 11 papeletas por delante del PP, que obtiene 368 sufragios (32,33%).

Pese a conservar el liderazgo, ambas formaciones pierden apoyos respecto a 2023. Los socialistas retroceden 3,11 puntos, desde el 36,41%, mientras que los populares bajan 3,90 puntos, desde el 36,23%.

Comparativa histórica

La evolución de los resultados recogidos en el archivo electoral ARGOS de la Generalitat Valenciana permite observar cómo ha cambiado el equilibrio político en el Alto y el Medio Vinalopó.

Los resultados del 29N en Elda y Villena se enmarcan en una tendencia que ya se había empezado a dibujar en las últimas convocatorias electorales, especialmente en el Medio Vinalopó.

En la comarca del Alto Vinalopó, integrada por Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Salinas, Sax y Villena, ya había situado al PP como primera fuerza en todas las citas electorales de 2023.

Los populares ganaron las municipales, con un 44,2% frente al 31,8% del PSPV; las autonómicas, con un 41,4% frente al 32,0%, y las generales, con un 36,8% frente al 33,2%. La misma tendencia se repitió en las europeas de 2024, cuando el PP obtuvo el 38,3% de los votos y el PSPV, el 33,4%.

Estos resultados cerraban el paréntesis de 2019, cuando los socialistas habían ganado las dos elecciones generales, -con un 30,0% en abril y un 30,2% en noviembre-, las autonómicas (27,5%) y las europeas (34,0%).

En la comarca del Medio Vinalopó, -formada por Algueña, Aspe, Elda, el Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Monòver, Novelda, Petrer, el Pinós y la Romana-, presentaba hasta hace poco un comportamiento electoral más favorable al PSOE.

De hecho, en las elecciones de 2023 los socialistas todavía ganaron en el conjunto de la comarca. Se impusieron en las municipales, con un 42,2% frente al 30,9% del PP; en las autonómicas, con un 37,1% frente al 35,9%, y también en las generales, aunque por un margen de apenas 243 votos: un 35,4% frente al 35,1% de los populares.

El primer cambio de tendencia llegó en las europeas de 2024, cuando el PP se situó por delante del PSPV en el conjunto comarcal, con un 37,4% frente al 33,5% de los socialistas. El resultado del 29N en Elda confirma ahora ese avance popular en una de las principales plazas del Medio Vinalopó.