El alcalde de Monforte del Cid (EU) niega a la oposición copia digital de diez contratos por valor de 40.737 euros

La labor de control y fiscalización que la ley encomienda a los grupos de la oposición municipal vuelve a chocar de frente con la política de transparencia del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Monforte del Cid, encabezado por Juan José Hernández (EU). El concejal y portavoz del grupo municipal de Vox, Rafael Náñez, ha formalizado un recurso potestativo de reposición contra el Decreto de Alcaldía n.º 2026-1400, fechado el pasado 6 de noviembre, tras constatar una sucesión de trabas burocráticas destinadas a dificultar el acceso a la documentación contable de diez contratos menores adjudicados entre 2024 y 2026.

El origen de la controversia se remonta al pasado 22 de octubre, cuando el edil solicitó formalmente copia digital de las facturas y las memorias justificativas de diez expedientes municipales cuyo importe conjunto asciende a 40.737 euros.

Entre los gastos bajo la lupa figuran partidas destinadas a actividades infantiles navideñas (5.500 euros), distintas ediciones de los campus de Semana Santa (4.290, 4.675 y 4.950 euros), cabalgatas (8.000 y 4.331 euros), fiestas de Carnaval (3.164 euros), talleres cognitivos para mayores (4.000 euros), gimnasia (935 euros) y el fin de curso de la Escuela Infantil (992 euros).

La alarma saltó al comprobar que todas estas facturas presentan una grave anomalía formal: en lugar de detallar los servicios prestados, los precios unitarios o las horas ejecutadas, el único concepto que figura en ellas es la expresión genérica "1 artículo". Ante esta falta absoluta de desglose, Vox reclamó también conocer la trazabilidad administrativa de los expedientes; es decir, qué servicios gestores, responsables de contrato e Intervención dieron su conformidad material y fiscalizaron el abono de unas facturas que incumplen los requisitos mínimos del Reglamento de Facturación.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo local ha sido levantar un muro procedimental bajo una aparente formalidad. Aunque el Decreto de Alcaldía afirma en su primer punto "estimar" la solicitud del concejal, en la práctica vacía de contenido el derecho de acceso. El Gobierno municipal deniega la entrega de copias digitales de las diez facturas y pretende obligar al representante de la oposición a concertar cita previa en las dependencias de Secretaría para examinar los documentos en soporte papel y "tomar las notas que considere oportunas".

Para justificar este retroceso a la era del papel y el bolígrafo, la Alcaldía alega un supuesto "volumen y dispersión de la documentación entre distintos expedientes". Un argumento que el recurso desmonta con contundencia: por un lado, diez facturas perfectamente identificadas no suponen carga administrativa alguna; por otro, resulta paradójico que el propio Ayuntamiento opere íntegramente a través de la plataforma electrónica esPublico Gestiona y que, por imperativo legal desde 2015, todas las facturas emitidas a las entidades locales obren en formato electrónico en el registro contable municipal.

Es decir, los archivos reclamados se encuentran literalmente a un clic de distancia en el sistema informático del Consistorio.

La situación resulta aún más preocupante al analizar el resto de la documentación entregada. En relación con las memorias justificativas (un trámite obligatorio por la Ley de Contratos del Sector Público para acreditar la necesidad del gasto antes de contratar), el Gobierno municipal ha remitido información incompleta y dispar.

Mientras que en expedientes como los de gimnasia para mayores (35/2024) o la Escuela Infantil (149/2026) únicamente se han facilitado meras solicitudes de existencia de crédito, en el expediente de la Cabalgata (24/018, de 8.000 euros) no se ha entregado documento justificativo previo alguno.

El propio decreto municipal llega a reconocer de forma expresa la existencia de "memorias justificativas inexistentes", evidenciando que se comprometió dinero público sin cumplir los pasos previos que exige la ley.

A esta opacidad documental se suma la negativa del Ejecutivo a identificar qué órganos o puestos administrativos validaron unos pagos sin desglosar. La Alcaldía rechaza facilitar este dato escudándose en que no procede emitir un informe de atribución de responsabilidades personales.

Desde Vox aclaran que en ningún momento se ha pedido abrir expedientes disciplinarios, sino acceder a un dato objetivo que consta registrado en las firmas electrónicas del gestor municipal: saber quién conformó y fiscalizó unas facturas opacas antes de que saliera el dinero de las arcas locales.

Con este recurso, que recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo prohíbe expresamente sustituir la entrega de copias digitales por la toma de notas manuscritas y advierte de una vulneración directa del artículo 23.2 de la Constitución Española, la oposición emplaza al Gobierno de Monforte del Cid a rectificar de inmediato.