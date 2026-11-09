Vox denuncia ante Inspección de Trabajo el exceso de horas extraordinarias de una docena de funcionarios en Monforte

El grupo municipal de Vox en Monforte del Cid, liderado por Rafa Náñez, ha anunciado que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la supuesta realización de horas extraordinarias por encima de los límites legales en el Ayuntamiento. La formación de Abascal en el municipio alicantino sostiene que una parte reducida de la plantilla laboral (entre 10 o 12 personas) ha acumulado excesos de jornada muy superiores al máximo anual permitido, mientras el resto del personal también habría tenido que asumir cargas adicionales por la falta de contrataciones.

Según la documentación aportada por Vox, el Ayuntamiento cuenta con 58 trabajadores laborales. De ellos, entre diez y doce habrían superado el límite legal de 80 horas extraordinarias anuales, con acumulaciones que, según el grupo municipal, alcanzarían las 135, 220 y hasta 476 horas en apenas nueve meses, con datos cerrados a 30 de septiembre.

La denuncia solicita que Inspección de Trabajo examine los registros horarios y los decretos de pago correspondientes a los últimos cuatro años y que, en su caso, levante acta de infracción.

La denuncia llega horas antes del Pleno municipal convocado para esta tarde a las 20 horas, en el que Vox prevé plantear la cuestión y exigir explicaciones al equipo de gobierno de Izquierda Unida. El portavoz del grupo, Rafael Náñez, ha anunciado que pedirá responsabilidades políticas y ha vinculado el supuesto exceso de horas con una presunta falta de planificación de personal y con la existencia de vacantes estructurales.

La cuestión se produce en un año marcado por sucesivas controversias sobre la gestión económica del Consistorio. En septiembre, EL ESPAÑOL informó de que la Interventora municipal había advertido de que las consignaciones del capítulo de personal del borrador del Presupuesto de 2026 no cumplían los límites máximos establecidos en el artículo 7.2 del Real Decreto 861/1986, afectando al complemento específico, la productividad y las gratificaciones.

Tras esa advertencia, Vox presentó alegaciones y una reclamación para exigir la anulación de las partidas de personal y el recálculo de la masa retributiva antes de la aprobación definitiva de las cuentas. El grupo municipal sostuvo entonces que aprobar el presupuesto sin corregir esas cantidades podría exponer a la corporación a la nulidad del acuerdo, a responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas y, en su caso, a responsabilidades administrativas.

La denuncia de este lunes añade un nuevo frente a esa polémica. Vox asegura que, para abonar las horas extraordinarias cuestionadas, el alcalde habría tenido que levantar por decreto varios reparos de la Intervención municipal. La formación sostiene que esos pagos se habrían producido pese a las advertencias técnicas del órgano de control interno, algo que, a su juicio, requiere una revisión urgente por parte de Inspección de Trabajo.

El grupo municipal también cuestiona la distribución de las horas extraordinarias. Según Vox, el exceso de jornada no se repartiría de forma homogénea entre toda la plantilla, sino que se concentraría en un grupo reducido de empleados. La formación sostiene que esa concentración podría responder a criterios de afinidad política y ha pedido que se aclare qué necesidades de servicio justifican cada asignación. Estas afirmaciones constituyen, por ahora, una denuncia política y administrativa que deberá ser verificada por los organismos competentes.

Control financiero

El contexto no es ajeno a los debates previos sobre transparencia y control financiero en el Ayuntamiento. En junio, el alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández (IU), admitió en el Pleno que las donaciones en metálico de empresas colaboradoras destinadas a eventos públicos no pasaban por la Tesorería municipal. El primer edil explicó que el dinero se entregaba directamente a proveedores y que posteriormente se descontaba de la factura final que estos emitían al Consistorio.

Aquella explicación se produjo después de la difusión de audios atribuidos a la entonces concejala de Contratación, Patrimonio y Transparencia, Maribel de las Nieves, en los que se ofrecía a un proveedor una parte del pago en efectivo, sin factura, para evitar trámites. La concejala reconoció la veracidad de las grabaciones, aunque sostuvo que algunas expresiones “pudieron no ser adecuadas” y que el abono en esas condiciones no llegó a consumarse.

La oposición llevó después la cuestión al terreno de la fiscalización institucional. En julio, Vox registró una moción de control en la que solicitó informes sobre el destino, la custodia y el tratamiento contable de las aportaciones en metálico recibidas entre 2024 y 2026. La moción también reclamó explicaciones por la presunta ausencia del Libro de Caja entre noviembre de 2025 y enero de 2026 y por los descuadres detectados en algunos contratos menores.

Ahora, la denuncia ante Inspección de Trabajo traslada el foco desde la contabilidad municipal al ámbito laboral. La cuestión central ya no es únicamente cómo se financian determinados servicios o qué partidas presupuestarias exceden los topes legales, sino si el Ayuntamiento ha respetado los límites de jornada, los registros de tiempo de trabajo y los procedimientos de autorización y pago de horas extraordinarias.

La acumulación de reparos de Intervención, las advertencias sobre el Presupuesto de 2026, las donaciones en metálico al margen de Tesorería y la nueva denuncia laboral configuran un escenario de creciente presión sobre la gestión del equipo de gobierno de Hernández.