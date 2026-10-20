Raquel Sánchez Silva, Mejor Calzada de España por Elda 2026

La periodista y presentadora Raquel Sánchez Silva recibirá el título de Mejor Calzada de España 2026, un reconocimiento que alcanza su vigésima segunda edición. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 4 de noviembre, a las 20.00 horas, durante una gala en el Teatro Castelar de Elda.

El alcalde de la localidad, Rubén Alfaro, ha anunciado este martes la elección de la comunicadora, cuya trayectoria en televisión y relación con la moda y el diseño la sitúan como una representante del calzado femenino que se fabrica en el municipio alicantino.

El premio reconoce cada año a mujeres con una trayectoria destacada en el ámbito social o profesional. Quien lo recibe se convierte durante un año en embajadora del calzado femenino de Elda, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de las marcas y los artesanos locales, así como a la calidad, el diseño y la tradición de su industria zapatera.

Creado en el año 2000 con el impulso del cineasta Luis García Berlanga y el apoyo del Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado, este premio ha reconocido a lo largo de más de dos décadas a mujeres de referencia en el ámbito cultural, artístico y mediático como Marta Sánchez, Paz Vega, Carmen Cervera, Nieves Álvarez, Laura Sánchez y Paula Vázquez, galardonada en la pasada edición.

La gala del próximo 4 de noviembre reunirá a personalidades del sector, representantes institucionales, medios de comunicación y ciudadanía en general. Como es tradición, la ceremonia concluirá con un cóctel en el Casino Eldense.

La edición de este año se celebrará bajo el lema ‘Voces que dejan huella’, un concepto que busca poner en valor a las personas y los oficios que hacen posible la industria del calzado de Elda.

La propuesta parte de la idea de que detrás de cada zapato hay una cadena de profesionales que aportan su conocimiento, creatividad y experiencia, y cuyo trabajo permanece en el producto final, aunque sus nombres no lleguen a conocerse.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado que "es una satisfacción contar este año con Raquel Sánchez Silva, una profesional con una trayectoria ampliamente reconocida y una especial vinculación con el mundo de la moda y el diseño, que nos ayudará a seguir dando visibilidad al talento y la calidad de nuestro calzado".

El regidor eldense ha señalado además que "esta edición queremos rendir un homenaje especial a las personas que hacen posible nuestra industria, a esos profesionales que, con su esfuerzo, sus conocimientos y su experiencia, han convertido a Elda en un referente del calzado. Porque detrás de cada zapato hay muchas manos y muchas historias que merecen ser reconocidas, y ese es precisamente el espíritu de ‘Voces que dejan huella’".

Durante la rueda de prensa se ha proyectado un vídeo enviado por la propia Raquel Sánchez Silva, en el que la periodista y presentadora ha agradecido la concesión del Premio Mejor Calzada de España 2026. "Me hace muchísima ilusión", ha asegurado.

En su mensaje, Sánchez Silva ha destacado su cercanía personal con el sector del calzado, explicando que cuenta con buenos amigos diseñadores, artesanos y familias enteras que se han dedicado a este oficio, al que ha definido como "tan bonito y tan difícil".

La presentadora ha trasladado también su agradecimiento al Ayuntamiento de Elda y a la Fundación Museo del Calzado y ha concluido su intervención expresando su deseo de reencontrarse próximamente en Elda “para celebrar la artesanía española”.

Raquel Sánchez Silva es una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión española. Periodista de formación, inició su trayectoria profesional en los medios locales extremeños y dio el salto a Televisión Española en 1998.

Posteriormente, desarrolló su carrera en cadenas como Telemadrid, Canal+, Cuatro, Telecinco y Movistar Plus+. A lo largo de su trayectoria ha presentado numerosos formatos televisivos de éxito, entre ellos 'Pekín Express', 'Supervivientes', 'Perdidos en la tribu', 'El conquistador' y 'Maestros de la costura'.

Este último programa ha reforzado especialmente su vinculación con el mundo de la moda, el diseño y la creación, acercando al público el talento y el trabajo que hay detrás de cada prenda.

Paralelamente, ha desarrollado una faceta literaria con títulos como 'Mañana, a las seis', 'Tengo los óvulos contados', 'El viento no espera', 'Dos mundos' y 'Cambio príncipe por lobo feroz'.

Su versatilidad, cercanía al público y trayectoria en distintos formatos de comunicación, junto con su vinculación con el universo de la moda, convierten a Raquel Sánchez Silva en una nueva representante del talento y la proyección del calzado femenino de Elda.