Atrás quedan los años en los que el PSOE y Compromís eran los partidos más fuertes en el Baix Vinalopó. El PP encadena con los resultados de esta noche una larga racha de victorias en el que fuera uno de los feudos del progresismo, especialmente en la ciudad de Elche, donde el PP ha conseguido 54.951 votos y un 38,29 % de los apoyos frente a los 37.757 votos del PSOE (26,31%) y 12.234 votos de Compromís (8,52%).

Por su parte, Vox, que comparte gobierno local con el PP desde 2023, ha sido el que más ha crecido, un 4,8%, llegando al 21,4% de los apoyos. Compromís-Front Valencià, con 12.234 votos (8,52%), también pierde 2 puntos porcentuales respecto a hace tres años y medio.

Desde las autonómicas de 2023 el PP ha sido hegemónico con la ciudad frente al PSOE, llegando al 39,4% frente al 31,4% en las europeas de 2024. Se da la circunstancia de que Elche tradicionalmente ha tenido un voto escorado a la izquierda en las elecciones locales y autonómicas frente al PP, que lleva décadas ganando las elecciones generales en la ciudad excepto en las dos elecciones generales que se produjeron en 2019.

Lo que nadie podía esperar en una ciudad tradicionalmente caracterizada como cinturón industrial de la provincia es que el PSOE perdiese un 6,6%, la mayor cifra en años en la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana en número de habitantes.

En Santa Pola, el PP ha perdido un punto porcentual respecto a julio de 2023, con 7.036 votos (36,5%). Los populares han ganado todos los comicios al PSOE desde las locales de 2019 habiendo obtenido su mejor resultado en las locales de 2023 con el 48,8%, una cifra que bajó hasta el 29,4% en las generales de ese mismo año (apenas unos meses después). Si bien Feijóo logró en la ciudad 10 puntos más que el PSOE de Sánchez en aquellos comicios.

El PSOE de Santa Pola ha perdido 3,8 puntos porcentuales respecto a 2023, logrando tan solo 4.870 sufragios (25,3%). También Compromís-Front Valencià ha perdido más de 3 puntos porcentuales, obteniendo 1.667 votos (8,6%). El partido que ha logrado sus mejores resultados respecto a los últimos comicios generales ha sido Vox, aumentando un 4,5%, con 4.572 sufragios (23,7%) y quedando muy cerca del PSOE en la localidad marinera.

En Crevillent, donde incluso llegó a gobernar Compromís, el mayor batacazo se lo lleva esta coalición a la izquierda del PSOE. Del 14,4% logrado en 2023 ha pasado al 10,8%, con apenas 1.902 votos. El PP se mantiene por encima del 33% con 5.780 sufragios, Vox supera al PSOE con 4.661 votos (26,6%) y el partido de Pedro Sánchez se queda como tercera fuerza política con apenas 4.349 votos (24,8%).

Se da la circunstancia de que, excepto en los dos comicios de 2019, el PP siempre ha sido el partido más votado en la ciudad incluso en la época de José Luis Rodríguez Zapatero (2004 y 2008).