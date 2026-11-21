Miguel, premio nacional por su método para generar dinero por ir en bici: "Te pagan por tu ahorro energético"

Próximamente miles de españoles podrían estar ahorrando al utilizar bicicletas públicas gracias al método ideado por un ingeniero de Elche, por el que cada kilómetro recorrido pedaleando se traduce en dinero que recibe el usuario gracias al ahorro energético que supone frente a los vehículos de combustión.

La propuesta llena un vacío legal en el mercado de ahorro energético de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), al proponer un sistema para que los ahorros dejen de perderse y se traduzcan en recompensas para los bolsillos de los usuarios.

El innovador proyecto, liderado por Miguel Mas para fomentar la movilidad sostenible mediante el uso de bicicletas compartidas, recibió en este mes de noviembre el Premio al Talento Revelación de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) y busca su aprobación definitiva en el Ministerio para la Transición Ecológica para su implementación a nivel nacional.

El ingeniero químico ilicitano de 26 años trabaja para la empresa Lavel-STI del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), e ideó este sistema como trabajo final del Máster Universitario de Energía Solar y Renovables de la universidad.

"Nuestra propuesta es incentivar el uso de la bicicleta compartida no solo para salvar el planeta, sino para poder dejarte el bono del usuario más barato o incluso gratuito. Todo depende de los kilómetros que recorras. Al final, cuanto más ahorro generes, más incentivo tienes para hacer una movilidad más sostenible".

Tras analizar datos reales del servicio BiciElx de 2022, el estudio demuestra que esta alternativa genera beneficios económicos sustanciales que pueden financiar los abonos de los usuarios.

En una ciudad de tamaño medio como Elche (con 345 bicicletas y 220.000 trayectos analizados en 2022 para este estudio), los ahorros energéticos representan unos 93 MWh, traducibles en entre 12.000 y 13.000 euros anuales. Ese montante podría repartirse entre el abaratamiento directo de las tarifas para los usuarios y las mejoras del propio sistema municipal.

"Haciendo de media 400 km al año (que son aproximadamente 200 días haciendo 2 km, básicamente ir a trabajar o a estudiar en bicicleta), con eso ya te puedes pagar el bono de BiciElx de 34 € al año, ya que equivaldría a tener el bono gratis".

Y en ciudades donde el bono anual ronda los 20 euros (como León), la gratuidad se alcanzaría con un kilometraje incluso menor. A nivel nacional, el sistema tiene el potencial de generar ahorros de casi 20 GWh, equivalentes a dos millones de euros.

¿Quién paga este ahorro?

El dinero no sale del Ayuntamiento ni de los impuestos de los ciudadanos, sino de más de 700 empresas comercializadoras de electricidad, gas o carburantes, denominadas por ley "sujetos obligados".

Por normativa estatal, estas corporaciones están obligadas a realizar una aportación económica millonaria en función de su volumen de ventas de energía para compensar su impacto o, bien, presentar Certificados de Ahorro Energético que demuestren que han generado ahorros equivalentes.

Al verificarse que un usuario ha dejado el coche de combustión para desplazarse en una bicicleta pública, se genera un ahorro que estas empresas energéticas compran directamente en un mercado secundario para cumplir con sus exigencias legales.

Para que un ahorro se pueda comercializar, no basta con decir cuántos kilómetros se han recorrido en bicicleta. Una empresa acreditada como Lavel debe verificarlo.

Lo novedoso de la idea de Miguel es haber encontrado un nicho entre las más de cien fichas que el Ministerio ha elaborado para acreditar ahorros de todo tipo, desde la instalación de ventanas y calderas hasta el uso de coches eléctricos.

El CEO de Lavel, Fernando Verdú, explica que "son actuaciones identificadas para las que se ha establecido un protocolo que permite medir el ahorro. Incluso hay fichas si viajas en BlaBlaCar. La idea fue ver qué pasa si voy en bici con una aplicación pública".

Una vez demostrado que el sistema es viable y que podría contribuir a fomentar el uso de la bicicleta pública, con los beneficios para el medio ambiente y la salud de los usuarios que ello genera, ahora le toca al Ministerio ponerlo en práctica.

"Aproveché la gala y que me daban el premio para incentivar que se sacara finalmente la ficha. Además, en el trabajo se recogen beneficios más que reconocidos, como una reducción del 50 % de los problemas cardiovasculares", resume el ingeniero.