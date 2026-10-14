Fer Niño y el aviso de su padre pese a sus cinco goles con el Elche: "No he hecho nada todavía"

Fer Niño ha logrado en apenas dos meses de competición que casi nadie eche de menos en Elche a André da Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez, el tridente ofensivo del pasado curso. El jugador balear lleva cinco goles en las ocho primeras jornadas, un arranque que ni él mismo esperaba, aunque en casa no parece que le estén dando demasiada importancia.

Su padre, exjugador del Elche en la primera década del presente siglo, ya se ha encargado de recordarle que todavía queda mucho camino por delante.

"Me ha dicho que no he hecho nada todavía, que los pies en el suelo siempre y que queda mucha Liga y partidos. Vendrán momentos malos y hay que estar preparado, que no me venga muy arriba", explicó este miércoles en rueda de prensa.

El delantero reconoce que no esperaba alcanzar estas cifras goleadoras tan pronto. "Cinco goles en ocho partidos nadie se esperaba, ni yo mismo", admitió. Eso no significa que le falte confianza. Este verano, según contó, le dijeron que firmaban que marcara siete tantos durante la temporada con el Elche. Él respondió que algún gol más podía caer. "Por ahora no voy mal", señaló.

Niño considera que su adaptación al Elche ha sido rápida. Desde el primer día encontró un buen ambiente en el vestuario y conocía la idea de juego del entrenador, con la que se siente cómodo. También tiene claro cómo prefiere jugar. Aunque está acostumbrado a actuar solo en punta, se encuentra más a gusto con otro delantero a su lado.

"Me gusta jugar con un tanque como Osorio y Ponce, que pueden hacer el trabajo sucio y aprovechar la segunda jugada, que creo que la leo bien. Me puedo mover un poco más libre", explicó.

Mientras disfruta de su buen momento goleador, el atacante no pierde de vista la situación del Elche, que ocupa puestos de descenso. Considera que el equipo merece más puntos de los que tiene y confía en que la mejoría de las últimas jornadas termine dando resultados.

"Empezamos mal la temporada, llevamos menos puntos de los que merecemos, pero así es la Primera División. Errores puntuales nos condenaron y ahora que estamos cometiendo muy pocos estamos más cerca de la victoria", señaló.

Pese a la situación clasificatoria, el vestuario mantiene la confianza. "Quedan 30 jornadas y llevamos una línea ascendente claramente. El equipo está tranquilo y la plantilla confiada de que vamos a ir para arriba", afirmó.

Un partido especial





El sábado tendrá una cita especial. El Elche visita al Villarreal, el equipo en el que Fer Niño pasó siete años y dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Allí vivió uno de los momentos más complicados de su carrera, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado con solo 15 años.

"Me trataron como a un profesional. Me dieron todas las facilidades para recuperarme y eso es de agradecer", recordó.

El delantero no olvida aquella etapa. En Vila-real tuvo la oportunidad de debutar como profesional y fue muy feliz. "Para mí fue donde comenzó todo. Me convertí en futbolista profesional y le debo gran parte de mi carrera al Villarreal", afirmó.

Del rival destacó su amplia plantilla, con recursos suficientes para formar "dos equipos competitivos en Primera". También considera que ambos conjuntos comparten una idea de juego.

"Va a ser un partido durísimo. Tienen un estilo parecido al nuestro y, si les quitamos el balón, les vamos a hacer daño. Va a ser un partido igualado", pronosticó.