La Generalitat valenciana modernizará su stand de Fitur a los estándares actuales de 'networking' y multimedia

Hace tiempo que los stands promocionales en las ferias internacionales de turismo no se llenan de anacrónicos mostradores, azafatas y folletos de cada uno de los municipios que quieren participar en espacios comunes. Como el de la Comunitat Valenciana, más allá de los stands propios de ciudades como Alicante, Elche y Benidorm. No obstante, la Generalitat Valenciana no había dado todavía el paso de la modernización y va a ser en enero de 2025 cuando lo haga. Aunque con críticas.

Turisme GVA presentará el próximo día 13 a la Diputación de Alicante su nuevo espacio, más abierto, sin mostradores llenos de folletos, en los que cada municipio exponía sus encantos turísticos. Esta vez se ha apostado, como ya lo han hecho el resto de las comunidades, por pantallas gigantes en las que cada municipio puede proyectar sus vídeos, y por espacios abiertos y salas de presentaciones específicas para que los profesionales del sector hagan networking.

Al menos, durante los tres días dedicados a los profesionales, dejando el fin de semana, el del público en general, para que cada cual intente promocionarse a su modo. El objetivo es adecuar la promoción a las tendencias actuales y exportar el modelo al resto de ferias internacionales en las que participa.

Esta nueva visión de la promoción, sin embargo, se ha topado con el rechazo por parte algunos municipios que piensan en FITUR como un mostrador en el que el alcalde de turno puede hacerse fotos que luego reproducen los medios de comunicación locales.

La crítica socialista

Así, el grupo socialista en la Diputación de Alicante ha anunciado que llevará al pleno del miércoles 4 de diciembre lo que consideran "el polémico stand" de la Comunidad Valenciana en FITUR.

Yolanda Seva, diputada del grupo socialista ha afirmado que "prescindir de los municipios en los mostradores va a ser nefasto para nuestra provincia. Hará perder a las diputaciones un 30% del espacio, y hará perder la noción de la particularidad de todos y cada uno de nuestros pueblos y ciudades".

En la próxima edición de FITUR, el stand de la Comunidad Valenciana prescindirá de los municipios en sus mostradores, aludiendo a una profesionalización del sector. Seva ha declarado que "están afeando el trabajo ingente de alcaldes y alcaldesas, que trabajan duro para intentar poner a sus municipios y a sus comarcas en el mapa, que presentan sus novedosas propuestas en el lugar que les va a dar la oportunidad de atraer al sector turístico que más les interese".

La diputada socialista también ha denunciado que "han relegado a los pueblos de menor población a un tercer plano y a las poblaciones turísticas de menos de 50.000 habitantes al ostracismo. Esta decisión impacta de lleno en la promoción turística local, desincentivando la participación y la autonomía de los ayuntamientos en uno de los eventos de promoción turística más importantes en el panorama nacional e internacional".

Para finalizar, Yolanda Seva ha manifestado que "lo llevamos al pleno para que, desde la Presidencia de la Diputación de Alicante, se solicite a la Conselleria de Turisme y al presidente de la Generalitat Valenciana la rectificación de la decisión de eliminar el espacio para los municipios en el stand de la Comunitat Valenciana. También queremos que desde la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca, se favorezca la visibilidad de los pueblos de nuestra provincia en FITUR 2025, creando espacios para la exposición de su oferta turística".