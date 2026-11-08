Javier, constructor: "No encontramos trabajadores, ¿qué sentido tiene tener gente sin permiso de trabajo?"

El presidente de la patronal alicantina FOPA, Javier Gisbert, respalda la regularización extraordinaria de migrantes para formarles y nutrir de urgencia los cerca de 20.000 puestos vacantes que amenazan la viabilidad de las obras en la provincia.

El bloqueo administrativo en la concesión de permisos laborales y la asfixia por la falta de mano de obra han llevado a los constructores alicantinos a tomar una postura clara: incorporar de forma inmediata a los migrantes regularizados.

El presidente de la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, ha advertido de que la escasez de personal amenaza directamente los compromisos adquiridos por las empresas.

“Hoy, la inflación y la mano de obra, está poniendo en peligro la ejecución de los contratos en vigor”, ha denunciado Gisbert en su discurso por los premios que concede la entidad. Y ha recordado que el sector asume estas tensiones con un margen medio en las contrataciones que “no llega al 4 %”.

El problema no distingue entre categorías laborales y frena el ritmo de trabajo sobre el terreno.

“Nos falta personal en todos los niveles, desde peones hasta ingenieros”, ha señalado el dirigente empresarial, insistiendo en que la urgencia es total: “Necesitamos mano de obra. No encontramos personal, y mucho menos cualificado”.

En términos globales, la patronal cifra las vacantes en “700.000 trabajadores en toda España según la CNC, y en Alicante en torno a los 20.000”.

Ante la imposibilidad de esperar a que los planes formativos a largo plazo surtan efecto, Gisbert ha dejado claro que la única salida rápida reside en el colectivo migrante.

“A corto plazo, para suplir esa falta de mano de obra necesaria (...) solo se puede hacer de una manera: importando mano de obra, o consiguiendo que, de la regularización reciente de inmigrantes, que ha superado el millón de solicitudes, consigamos formar y reconducir una parte de estos futuros trabajadores a nuestro sector”, ha argumentado.

Lejos de rechazar el proceso administrativo abierto a nivel estatal, el representante de los constructores se ha alineado con la medida, aunque censurando las trabas burocráticas que impiden su inserción efectiva.

“Nos hemos pronunciado a favor de esta regularización, pero ¿qué sentido tiene tener gente con residencia y sin permiso de trabajo y sin cotizar para aportar al estado de derecho?”, ha cuestionado de manera tajante.

Gisbert ha puesto el foco en la contradicción diaria con la que lidian las empresas al intentar cubrir sus cuadrillas.

Sigue la economía sumergida

“Hay una paradoja evidente: las empresas no encontramos trabajadores para ejecutar las obras, y las ofertas de empleo en los portales públicos quedan desiertas, mientras las estadísticas siguen mostrando parados en el sector”, ha subrayado.

A ese desajuste se añade la competencia desleal provocada por la falta de regularización y control en el mercado secundario.

“Sufrimos un desajuste estructural: faltan perfiles cualificados y formación adaptada a la obra moderna, y además la economía sumergida en las reformas de vivienda y obras menores de privados, es una realidad persistente en la provincia de Alicante, que afecta directamente al mercado de trabajo, distorsiona las estadísticas oficiales, y nos perjudica a las empresas que hacemos las cosas bien”, ha concluido.