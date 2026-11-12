En vigor: el propietario deberá aportar a un fondo común el 10% del presupuesto para arreglos del edificio

La normativa establece una reserva económica para afrontar obras de conservación, rehabilitación y accesibilidad del edificio, aunque el dinero no se destina exclusivamente a reparar cada vivienda particular.

Ser propietario de una vivienda implica asumir una serie de gastos que van más allá de la hipoteca, los suministros o el pago de impuestos. Entre ellos se encuentra la obligación de contribuir a un fondo de reserva de la comunidad de vecinos, que debe contar con una dotación mínima equivalente al 10% del último presupuesto ordinario.

Esta cantidad sirve para afrontar posibles obras de conservación, reparación y rehabilitación del inmueble, así como actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Se trata de una obligación recogida en la Ley de Propiedad Horizontal y que afecta a todos los propietarios.

Comprar una casa tiene ventajas, como disponer de un inmueble en propiedad, contar con mayor estabilidad residencial y poder reformarlo o adaptarlo a las necesidades personales. Sin embargo, también supone asumir responsabilidades económicas y de mantenimiento que no siempre se tienen en cuenta al adquirir una vivienda.

Qué dice la Ley

Ante cualquier duda sobre las obligaciones que implica tener una vivienda en propiedad, lo más recomendable es consultar la Ley de Propiedad Horizontal, que regula los derechos y deberes de los propietarios y el funcionamiento de las comunidades de vecinos.

En concreto, el artículo 9.1.f establece que cada propietario debe contribuir, según su cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva de la comunidad. Este dinero permite atender "las obras de conservación, de reparación y de rehabilitación de la finca", además de determinadas actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética.

La norma también fija una cantidad mínima para esta reserva. Según recoge el texto legal, "el fondo de reserva estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 10 por ciento de su último presupuesto ordinario".

Por tanto, no significa que cada propietario tenga que entregar directamente el 10% del presupuesto de las reparaciones de su vivienda. La obligación consiste en contribuir al fondo común de la comunidad de acuerdo con su cuota de participación.

Otras obligaciones

El artículo 9 recoge otras responsabilidades que deben asumir los titulares de viviendas y locales. Entre ellas figura mantener sus propiedades en buen estado de conservación, evitando que los desperfectos ocasionen daños a otros vecinos o a los elementos comunes.

También deben permitir las reparaciones que necesite el edificio y facilitar la entrada en su vivienda cuando sea imprescindible para realizar determinadas actuaciones. En estos casos, la ley reconoce el derecho a recibir una compensación por los daños y perjuicios ocasionados.

Además, los propietarios tienen que contribuir a los gastos generales de la comunidad según su cuota de participación. Esta obligación se mantiene incluso cuando no utilizan determinados servicios comunes, ya que la norma establece que "la no utilización de un servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes" no es posible.