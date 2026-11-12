Suma negocia la compra del edificio del Banco Sabadell en calle San Fernando de Alicante

Edificio del Banco Sabadell en el centro de Alicante que ha sido sede de la UA durante los últimos 11 años. UA

Suma Gestión Tributaria, el organismo autónomo fiscal de la Diputación de Alicante, ha anunciado mediante un comunicado que activará una operación de crédito para optar a la compra del edificio del Banco Sabadell en la calle San Fernando de Alicante para que éste sea la sede del organismo de la Diputación de Alicante tras reformarlo. Se trata del mismo edificio que ha sido sede de la UA en la ciudad durante los últimos 11 años.

Según el escrito que ha difundido la institución provincial, todavía se está ultimando la negociación con la entidad bancaria para la adquisición de este inmueble de 4.000 metros cuadrados.

El próximo lunes, el Consejo Rector de Suma aprobará una modificación de crédito para incorporar remanentes por valor de 10,5 millones de euros, importe que se destinaría a la adquisición y otros gastos derivados de la misma, una propuesta que pasará también por la Comisión de Hacienda y que deberá ser aprobada por un pleno extraordinario, que se prevé convocar el próximo jueves 20 de noviembre.

Suma ha previsto que, en caso de alcanzar un acuerdo, la reforma integral del edificio tenga una duración estimada de entre dos y tres años, respetando las partes protegidas como la fachada, la escalera y todo el exterior del inmueble.

Concluidas estas obras, la sede central de Suma, actualmente en la Rambla, se trasladaría a este edificio y se estudiaría por parte del Consejo Rector y de la Diputación el destino de las antiguas instalaciones, sin descartar su venta para financiar la compra y reforma de las nuevas oficinas centrales.

“La adquisición de una nueva sede institucional permitirá a Suma Gestión Tributaria dar respuesta a sus crecientes necesidades de espacio y avanzar hacia una organización más eficiente e integrada, ya que las actuales instalaciones, ubicadas en un edificio residencial, han alcanzado sus límites de capacidad”, ha explicado el presidente de la Diputación, Toni Pérez (PP).

El dirigente provincial ha valorado que el nuevo inmueble facilitaría la concentración progresiva de servicios, mejoraría la coordinación interna y permitiría disponer de espacios más adecuados para la actividad institucional, incluido un auditorio destinado a jornadas, actividades formativas y encuentros con la sociedad.

Asimismo, ha destacado que la operación supondría, "una apuesta por la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad”, ya que el edificio, de carácter protegido, sería objeto de un proyecto de rehabilitación que compatibilice la conservación de sus elementos patrimoniales con su adaptación a las necesidades de una institución moderna.