Es oficial: ayudas de hasta 350 euros por estudiante para complementar las becas del programa Erasmus+

Si participas en el programa de Erasmus +, esto te interesa. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatoria de ayudas complementarias a las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios del programa Erasmus+ correspondiente al curso académico 2026-2027.

Según un comunicado, la Generalitat destina un millón de euros a esta línea de apoyo económico, dirigida al alumnado de las universidades del Sistema Universitario Valenciano y de los centros superiores de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana que realice estancias académicas en el marco del programa Erasmus+.

La convocatoria tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos derivados de la movilidad internacional y facilitar que las circunstancias económicas no supongan una limitación para la participación del estudiantado en programas europeos de formación.

La movilidad internacional constituye uno de los elementos de referencia del Espacio Europeo de Educación Superior y favorece la adquisición de competencias académicas, lingüísticas, profesionales e interculturales, además de ampliar las oportunidades formativas y de desarrollo personal del alumnado.

Las universidades y centros de educación superior de la Comunitat Valenciana mantienen una amplia participación en el programa Erasmus+, posibilitando cada curso la realización de estancias en instituciones académicas de distintos países europeos.

Sin embargo, el incremento de los costes asociados a la movilidad hace necesario complementar las ayudas financiadas por la Unión Europea y las propias instituciones participantes.

Ayudas de hasta 350 €

Las ayudas podrán cubrir un máximo de ocho meses de duración y la cuantía mensual oscilará entre los 250 y los 350 euros, en función del país de destino.

El alumnado que realice su estancia en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido o Suecia podrá recibir una ayuda de 350 euros mensuales.

Quienes realicen su estancia en países como Chipre, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Letonia, Malta o Portugal recibirán 300 euros mensuales; mientras que para destinos como Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Serbia o Turquía la ayuda será de 250 euros mensuales.

Procedimiento de solicitud

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deberán ser presentadas por las universidades y centros de educación superior participantes en el programa Erasmus+, que actuarán como entidades gestoras de las ayudas. El plazo para formalizar las solicitudes finaliza el 19 de noviembre.

Con esta convocatoria, la Generalitat da continuidad a una política pública consolidada de apoyo a la movilidad internacional del estudiantado valenciano y refuerza su compromiso con una educación superior más abierta, accesible y conectada con el entorno europeo.