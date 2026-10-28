Entró en vigor: las obras de accesibilidad en el edificio son obligatorias si el importe no supera las 12 mensualidades

Las comunidades de vecinos están obligadas a realizar determinadas obras de accesibilidad en los edificios cuando el coste anual que corresponde a cada propietario, una vez descontadas las ayudas públicas, no supera el equivalente a 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Así lo establece la Ley de Propiedad Horizontal, que regula las actuaciones necesarias para garantizar que las personas mayores de 70 años y las personas con discapacidad puedan utilizar los elementos comunes del inmueble.

Esta normativa afecta directamente a los propietarios, que deben asumir el coste de determinadas intervenciones, incluso cuando no existe unanimidad en la comunidad para ejecutarlas. La ley contempla, además, supuestos en los que las actuaciones resultan obligatorias sin necesidad de previa votación.

Las medidas buscan eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a las viviendas, aunque también pueden suponer un desembolso económico para los vecinos. El reparto de los gastos y las posibles subvenciones condicionan el impacto de estas obras en cada propietario.

La instalación de ascensores, rampas y otros dispositivos de accesibilidad facilita el desplazamiento de las personas con movilidad reducida y mejora el uso de las zonas comunes. También permite que las personas mayores permanezcan en sus viviendas con menos dificultades para entrar y salir del edificio.

Estas intervenciones pueden mejorar la funcionalidad del inmueble, aunque su ejecución implica gastos que deben asumir los propietarios. La cuantía depende del coste de las obras, las ayudas concedidas y las condiciones de financiación disponibles.

La normativa establece mecanismos para facilitar estas actuaciones, pero también contempla consecuencias para quienes incumplan determinadas órdenes administrativas. Además, los vecinos deben afrontar las derramas correspondientes según la distribución de los gastos aprobada por la comunidad.

Qué dice la Ley

El artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, determina qué actuaciones son obligatorias y no requieren un acuerdo previo de la junta de propietarios.

En materia de accesibilidad, la norma incluye las obras necesarias para garantizar el uso adecuado de los elementos comunes por parte de personas con discapacidad o mayores de 70 años. Entre ellas figuran las rampas, los ascensores y otros dispositivos que faciliten la orientación o la comunicación con el exterior.

El texto legal establece que estas actuaciones son obligatorias "siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes".

La ley también contempla una excepción cuando las ayudas públicas concedidas alcanzan el 70 % del coste de las obras. En ese supuesto, la ejecución resulta obligatoria sin aplicar los límites económicos anteriores.

Quién paga las obras

El artículo 10 determina que los gastos de las actuaciones obligatorias corresponden a los propietarios de la comunidad. La junta se encarga de distribuir la derrama y establecer las condiciones de pago.

Además, si la comunidad solicita financiación para ejecutar las obras de accesibilidad, el periodo de repercusión puede ampliarse según las opciones disponibles. El propietario que promueve la actuación también puede aportar información sobre subvenciones, que la comunidad está obligada a solicitar.

Si las obras no se ejecutan pese a concurrir las circunstancias previstas, la persona interesada puede acudir a la autoridad judicial para solicitar que se ordene su realización. Sin embargo, es conveniente estudiar cada caso concreto con un profesional.