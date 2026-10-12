Enrique Martín: "La UE es culpable de permitir el expolio de la creatividad europea"

El ecosistema del diseño, la empresa y el derecho se reunirá los días 22 y 23 de octubre en el Auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) para celebrar el III Congreso Internacional de Diseño. Organizado por la Cámara de Comercio de Alicante junto con el ICAE y el Ayuntamiento de Elche, el foro busca estrechar lazos entre las disciplinas jurídicas, creativas y productivas.

Su principal impulsor, el abogado Enrique Martín, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara alicantina, advierte sobre las carencias del sector y señala abiertamente la inacción de las instituciones comunitarias ante las falsificaciones, asegurando que "buena parte de la competitividad europea está relacionada con su capacidad de diseño" y que "ya no es un problema de leyes, sino de su aplicación".

A su juicio, los países europeos están trasladando injustamente la responsabilidad de la defensa de estos derechos a los propios empresarios, lo que le lleva a afirmar con rotundidad que "con su inacción, los estados de la UE trasladan el peso de la defensa de sus derechos a los empresarios y diseñadores. Algo inaceptable. En este sentido, es obvio que la UE es culpable".

Frente al recurrente debate sobre la percepción del diseño en el ámbito de los negocios, el impulsor del congreso desmonta la idea de que los empresarios españoles lo consideren un mero adorno, destacando que España se sitúa de forma habitual a la vanguardia europea en solicitudes de registro ante la EUIPO. Para Martín, esta cita en Elche debe servir para que los asistentes comprendan que "el diseño no es mera estética, ni mera creatividad; tampoco es un activo estratégico ni un derecho regulado en normativa".

Es todo ello y, sobre todo, una forma de competir de una sociedad entera, basada en el mérito y en la libertad creativa". En su opinión, este modelo es el único capaz de sostener el estándar de vida y el bienestar del continente, ya que "la competencia por precios solo es posible en los regímenes totalitarios".

Igualmente, no duda en señalar la falta de apoyo político local a los juzgados especializados de Alicante, denunciando que "me temo que los únicos que no identifican ni protegen la imagen internacional de Alicante son los políticos alicantinos y valencianos. Un ejemplo son los medios que se dan a nuestros Tribunales de Marca de la UE: unos tribunales con competencia internacional, están ubicados en una sede degradante".

"De nada vale tener los mejores jueces si no se les conceden condiciones dignas de trabajo. Los registros de la EUIPO no valen nada sin abogados que los defiendan en los tribunales y sin tribunales que los protejan en sus sentencias. Estamos equivocando el foco. Los verdaderos protagonistas del sistema de propiedad intelectual son los abogados y los jueces", concluye Martín.

El Congreso

La cita arrancará con la entrega del Premio Trayectoria 2026 al diseñador de moda Juan Vidal, quien además ofrecerá la conferencia magistral de apertura. Tras este inicio, el congreso abordará las buenas prácticas en la protección del diseño de la mano de directivos de firmas referentes como Actiu, Pikolinos y Rolser.

A lo largo de la primera jornada, especialistas de primer nivel profundizarán en los aspectos clave de la contratación y la legislación, con la ponencia sobre contratos de diseño a cargo de Victoria Gigante, de Garrigues, y el análisis de la relación entre las indicaciones geográficas y el diseño por parte de Pilar Montero, catedrática de la Universidad de Alicante, y el magistrado del Tribunal de Marcas de la UE Rafael Fuentes Devesa.

El programa se completará con talleres prácticos dirigidos por Celso Mazón, de IBIDEM Abogados, y Pepe García, fundador de CuldeSac, así como con mesas dedicadas a la reforma legal del diseño y sus aspectos funcionales con representantes de la EUIPO y de la OEPM como Alfonso Cid González y Raquel Sampedro.

La lucha contra el fraude tendrá un espacio específico coordinado por Juan Francisco Verdejo, de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y José Antonio Moreno, del equipo de protección de propiedad intelectual de Alibaba Group. El segundo día pondrá el foco en la jurisprudencia más reciente y en la irrupción de la tecnología en los procesos creativos. Enrique García-Chamón, magistrado presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, detallará las doctrinas más recientes del Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

Por su parte, la irrupción de la inteligencia artificial y su impacto patrimonial será debatida por Andrés Pedreño, presidente de 1MillionBot, y Álvaro Cajal, de Wild Frames VFX. Sobre esta cuestión, Enrique Martín sostiene que la regulación resulta completamente indispensable, recordando que "la innovación, en sí misma, no es un valor supremo que pueda prevalecer sobre el interés general" y que únicamente debe protegerse aquella "innovación respetuosa con los derechos de propiedad intelectual".

Asimismo, el congreso examinará la figura del diseñador-autor y el papel de la marca con aportaciones del magistrado Gustavo Andrés Martín, la catedrática Esperanza Gallego y profesionales del marketing como Pepe Crespo, Adrià Vila y José Casanova.