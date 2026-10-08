Juan Carlos Ferrero: "Para triunfar hay que tener técnica, corazón y hambre"

El tenista y entrenador de grandes tenistas de Ontinyent afincado en Villena, Juan Carlos Ferrero, acogió en noviembre de 2022 la presentación del Cámara Business Club de Alicante como foro de intercambio de ideas y experiencias entre el empresariado alicantino. Casi cuatro años después, hoy ha sido el encargado de protagonizar una de las múltiples charlas motivacionales que ha desarrollado este foro empresarial: "Arropando el talento".

Ferrero ha sido entrevistado en sus instalaciones con motivo del desarrollo del Ferrero & Forty Challenger justo cuando acaba de publicar un libro con sus experiencias, Mentalidad ganadora. El tenista valenciano, definido por el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño como "ejemplo de talento, constancia y superación" ha incidido en que lo que más se parece un empresario a un deportista de élite es el modo en "gestiona las derrotas, lo rápido que es capaz de levantarse. Algo que a él, en su trayectoria profesional le impulsó a crear la academia.

A los 10 años sus padres le llevaban todos los días a entrenar en el Círculo Agrícola Mercantil Villenense (CAMV) de la mano de Antonio Martínez Cascales. Y con él desarrolló la actual academia que hoy lleva su nombre y que más números uno de la ATP ha conseguido formar en el mundo. Allí entendió las necesidades de entrenamiento de los deportistas de élite y de su mano fueron creciendo las instalaciones en virtud de esas necesidades hasta lo que es hoy.

"Todo se debe al esfuerzo de nuestro bolsillo, casi todo lo que ganamos lo reinvertimos para lo que los jugadores tengan las mejores instalaciones. Sin lujos, pero sin distracciones".

Ferrero ha hablado de sus lesiones y de cómo tras una pausa de 10 meses tuvo que empezar casi como si fuera el primer día. La gestión de estos sucesos, en su opinión, es lo que verdaderamente forja a un deportista. Y cómo descubrió que "estar tranquilo y tener una buena actitud ayuda a que te recuperes antes de cualquier adversidad".

El presidente del Club y vicepresidente de la Cámara, Jesús Navarro ha sido directo: "¿Qué es más importante, la técnica o el corazón?". Ferrero no ha dudado ni un segundo su respuesta: "la técnica, el corazón y el hambre", asegurando que eso es lo que vio en los ojos de Carlos Alcaraz cuando habló con él por primera vez: "sus ganas de aprender y de escuchar". Para añadir que hacen falta en ese cóctel también otros ingredientes como la disciplina y el sacrificio, "sobre todo en esas edades en las que el deportista envidia la vida normal de sus amigos". "Los deportistas tenemos mucha suerte en la vida, de poder viajar, de conocer a mucha gente, y eso es algo que es difícil valorar a ciertas edades", ha concluido.

Pero si tuviera que dar alguna enseñanza, ha expuesto Ferrero, que se pueda aplicar al mundo empresarial es que las cosas se consiguen con "trabajo y con objetivos". Ajustar los objetivos a lo que es posible y aplicar todo el trabajo hasta conseguirlo, vaciándote al 100% todos los días, esa es la receta de Ferrero.