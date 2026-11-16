En las entrañas del circo itinerante de The Ocean Race

Un año de planificación, 24 contenedores de más de 12 metros de longitud, 75 toneladas de material y entre 70 y 120 personas desplazadas en cada escala. Esas son algunas de las cifras que dan forma al enorme engranaje logístico que acompaña a The Ocean Race en su vuelta al mundo. Mientras los focos apuntan a los barcos y a la competición en el mar, en tierra se desarrolla una operación milimétrica que obliga a montar y desmontar en pocos días todo un recinto capaz de recibir a miles de visitantes en cada puerto.

Para hacerlo posible, la organización trabaja con al menos dos juegos idénticos de contenedores que viajan de forma alterna por el mundo, una solución imprescindible porque los veleros de competición navegan mucho más rápido que los buques que transportan la infraestructura del evento.

Cátia Pereira Martins, responsable de logística de The Ocean Race, desvela los entresijos de este auténtico circo itinerante y los desafíos de una maquinaria global en la que cualquier retraso puede poner en riesgo la llegada a tiempo del material a la siguiente escala.

¿Cuál es su trayectoria profesional en el ámbito de la logística y en The Ocean Race?

Soy licenciada en Biotecnología y trabajé durante algunos años como responsable de calidad antes de incorporarme a The Ocean Race, hace ya diez años. Diría que la atención al detalle, la organización y la planificación son habilidades que desarrollé durante mis estudios y los primeros años de mi carrera profesional y en las que me apoyo cada día para desempeñar mi trabajo aquí.

¿Con cuánta antelación se comienza a preparar la logística de la salida en Alicante?

¡Mucho antes de lo que la mayoría de la gente imagina! Para una vuelta al mundo, empezamos a planificarlo todo con al menos un año de antelación. Hay muchísimas piezas que encajar, desde el transporte de contenedores y los trámites aduaneros hasta el alojamiento, los visados y los permisos locales. Es imposible improvisar en el último momento. Para el público, la salida desde Alicante representa el comienzo de la regata, pero para nosotros es la culminación de al menos doce meses de preparación ininterrumpida.

Una grúa posa una embarcación en el agua. The Ocean Race

¿Cuántas personas son necesarias y cuántas se desplazan de puerto en puerto?

Depende de cada ciudad. Entre 70 y 120 miembros del personal se desplazan a cada escala, en función de la magnitud del evento y de los acuerdos que tengamos con la ciudad anfitriona, ya que cada sede tiene sus propias necesidades. Además de nuestro equipo, trabajamos estrechamente con personal local, proveedores, patrocinadores, voluntarios y equipos, todos ellos fundamentales para hacer posible el éxito de cada parada de The Ocean Race. Cada persona desempeña una función específica sobre el terreno, con tareas y responsabilidades claramente definidas. Dicho esto, en The Ocean Race todos nos ayudamos cuando es necesario. Forma parte de nuestra cultura: desde el departamento de Operaciones hasta el de Eventos, nadie se queda atrás al terminar la jornada. El ambiente dentro del equipo es increíble. Durante el evento, tus compañeros se convierten en tu familia lejos de casa. En The Ocean Race nos tomamos esto muy en serio y nos preocupamos de verdad los unos por los otros.

¿Se desmonta y vuelve a montar todo en cada puerto, como sucede con las giras de los grupos musicales, o parte de las instalaciones ya están preparadas en la siguiente escala cuando comienza la etapa anterior?

Es muy parecido a la gira de un grupo musical. El mismo equipo de operaciones se encarga de desembalar, montar, desmontar y volver a guardar todo en los contenedores, puerto tras puerto. Como todos los Ocean Live Park siguen un diseño similar, podemos reutilizar las mismas estructuras en diferentes ciudades. Después, adaptamos cada montaje a las características del espacio, su distribución y los requisitos locales de la ciudad anfitriona. Dependiendo de la ruta logística, disponemos de al menos dos juegos de contenedores con exactamente los mismos elementos en su interior.

Los barcos de regatas navegan mucho más rápido que los buques que transportan nuestros contenedores, por lo que sería logísticamente imposible utilizar un único juego para todas las escalas. Por eso preparamos al menos dos conjuntos: uno se utiliza en la primera, tercera y quinta ciudad, y así sucesivamente; el otro se destina a la segunda, cuarta y sexta escala. De esta manera, mientras uno de los conjuntos se está montando o utilizando en una ciudad, el otro ya está viajando hacia la siguiente.

Los plazos son muy ajustados, porque los contenedores tienen que llegar, superar los trámites aduaneros y ser transportados desde el puerto hasta el recinto del evento. Es una operación bastante compleja, pero contamos con GAC, nuestro socio logístico especializado en este ámbito, que nos ayuda a encontrar las soluciones más adecuadas y eficientes para la regata.

¿Cuántas grúas y equipos de montaje se necesitan?

Durante las fases de montaje y desmontaje solemos necesitar el mismo equipamiento en todas las ciudades: una o dos grúas, tres carretillas elevadoras, una plataforma elevadora y andamios. Con estos medios colocamos todos los contenedores y montamos las estructuras que conforman el Ocean Live Park. Todo está planificado al detalle y los tiempos son fundamentales, porque no podemos permitirnos perder ni un solo día. Cualquier retraso en el calendario puede afectar a la llegada de los contenedores al siguiente puerto, con consecuencias negativas para toda la cadena logística. ¡Esa es mi peor pesadilla durante la regata!

Panorámica montaje Ocean Live Park. The Ocean Race

¿Cuántos contenedores y cuántas toneladas de material se transportan?

En la edición 2022-23 transportamos alrededor del mundo 24 contenedores de 40 pies (más de 12 metros), distribuidos entre las diferentes ciudades, con un total de 75 toneladas de material. En su interior viajan las estructuras, los elementos de imagen corporativa, los equipos técnicos, las herramientas y todo lo necesario para construir el Ocean Live Park y organizar el evento en cada escala. Y eso es solo nuestra parte de la historia.

Los equipos, patrocinadores y colaboradores transportan, entre todos, aproximadamente el mismo número de contenedores, por lo que el volumen total de mercancías que se mueve alrededor del mundo con motivo de la regata es mucho mayor. Se necesita una enorme coordinación entre las navieras, los puertos y las autoridades aduaneras para garantizar que todo llegue a tiempo.

¿El proceso de montaje es el mismo en todos los puertos o cambia en función de la sede?

La base es la misma, pero no hay dos espacios iguales. Cada recinto tiene su propia distribución, accesos y limitaciones. Por eso, nuestro socio logístico GAC y los responsables de las ciudades anfitrionas visitan cada emplazamiento varias veces antes del evento, para definir los procedimientos de entrada de materiales, montaje y sus correspondientes plazos, adaptándolos a las características de cada lugar. Es un gran trabajo en equipo desde el primer día.

¿Se transporta parte del material por carretera? ¿Cuál es el medio de transporte preferido?

Depende de la distancia. Dentro de Europa, por ejemplo, entre España e Italia, el transporte por carretera es la opción más eficiente en todos los sentidos: es más rápido y ofrece mayor flexibilidad. Para los trayectos más largos, nuestros contenedores de 40 pies viajan principalmente por vía marítima, que ofrece el mejor equilibrio entre sostenibilidad y tiempos de transporte.

También enviamos por avión un par de contenedores mucho más pequeños, que transportan aquellos elementos que no podemos duplicar. Incluso en esos casos, intentamos reducir al mínimo el transporte aéreo debido a su impacto medioambiental.

¿Cuánto tiempo requiere la planificación logística antes de comenzar los trabajos de montaje y desmontaje?

La planificación comienza al menos un año antes del evento, pero el trabajo físico se desarrolla en plazos mucho más cortos. Disponemos de diez días para montar el Ocean Live Park antes de su apertura al público y, una vez finalizado el evento, de entre seis y siete días para desmontarlo por completo. Son doce meses de planificación y preparación de los contenedores antes de que comience el montaje. Una vez iniciados los trabajos, apenas hay margen para cometer errores, porque cada escala tiene unas fechas fijas de apertura y cierre, y los contenedores deben salir puntualmente para llegar a tiempo al siguiente puerto.

Ocean Live Park en Alicante. The Ocean Race

¿Qué porcentaje del trabajo logístico corresponde a la organización y qué porcentaje a los equipos?

Diría que la organización se encarga de aproximadamente el 70 % de todo lo que se ve en el Ocean Live Park. Los equipos participantes desarrollan actividades en algunas escalas, pero no en todas, normalmente en función de los mercados de interés de sus patrocinadores. También transportan todas las herramientas, equipos y piezas de repuesto necesarias para mantener y reparar sus barcos después de cada etapa.

Además, algunos de nuestros colaboradores y patrocinadores organizan sus propias actividades en cada ciudad, a menudo con estructuras y elementos de imagen corporativa propios. Todo esto debe coordinarse previamente con nuestro responsable de ciudades anfitrionas para garantizar que encaje correctamente en la distribución del Ocean Live Park.

¿Con qué otra competición deportiva se puede comparar el “circo” de The Ocean Race desde el punto de vista logístico?

La comparación más cercana sería SailGP, ya que también es un circuito itinerante que recorre el mundo y monta un recinto para el público en cada ciudad anfitriona, con equipos, colaboradores y patrocinadores que desarrollan sus propias actividades. Dicho esto, The Ocean Race añade un nivel extra de complejidad: nuestros barcos navegan entre las distintas escalas, en lugar de ser transportados en contenedores marítimos. En cualquier caso, ambos eventos son auténticos “circos itinerantes”, aunque con algunas diferencias.

¿Recuerda alguna anécdota relacionada con los procesos de desmontaje y montaje?

Hay algo de este evento que me encanta: siempre organizas el mismo acontecimiento, pero cada vez tienes que adaptarte a un espacio diferente, a nuevas condiciones meteorológicas, a otras personas y, especialmente, a una cultura distinta. Pensé mucho en ello cuando pasamos un mes en China en 2018. Por mucha experiencia que tengas, necesitas ser capaz de adaptarte a una nueva cultura y a una manera diferente de trabajar. La comunicación no siempre resultaba sencilla, porque la mayoría de los trabajadores locales no hablaban inglés.

Así que recurríamos a traductores, gestos y grandes dosis de paciencia para conseguir entendernos. Incluso las cosas más sencillas requerían más tiempo y creatividad de lo habitual. Pero, entre todos, conseguimos sacar adelante otro evento extraordinario. Hubo muchas risas y aprendimos muchísimo por el camino, y eso es lo que realmente importa al final. Son momentos que se quedan contigo. Las personas que trabajan con nosotros en cada ciudad pasan a formar parte de nuestra historia, y lo que aprendemos en una escala a menudo nos ayuda en la siguiente.