El alcalde de La Nucía entra en la cúpula del deporte español

El exitoso modelo de gestión de una pequeña ciudad en la costa de Alicante acaba de entrar en lo más alto de la política deportiva en España. Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, se ha incorporado formalmente al Consejo Asesor del Deporte Español (CADE).

Cano asume así la representación de las administraciones públicas dentro de este órgano consultivo de ámbito estatal.

La presidencia del ente recae en Jorge Garbajosa, exjugador de baloncesto y actual presidente de FIBA Europa.

Desde la dirección del CADE destacan el valor de la llegada de Cano a la mesa de trabajo: "Aportará su experiencia municipal y su visión del deporte como motor de desarrollo, oportunidades y bienestar para la ciudadanía a este órgano consultivo del deporte español".

Las primeras palabras de Cano tras el nombramiento reflejan el orgullo por haber considerado este hito personal y colectivo: "Es un sueño hecho realidad que como alcalde de La Nucía pase a formar parte del Consejo Asesor del Deporte Español".

Y ahí ha agradecido la confianza depositada por el resto de integrantes de la entidad. Para Cano, la elección supone un respaldo directo a la trayectoria de gestión deportiva que el consistorio impulsa desde hace un cuarto de siglo.

"Esperamos aportar nuestro granito de arena y contribuir con nuestra visión local-global a mejorar el deporte español", subraya. La prueba de ello es que "hemos conseguido que 'La Nucía, Ciudad del Deporte' se siente en la misma mesa que Pau Gasol, Ona Carbonell, Sandra Sánchez o Jorge Garbajosa".

Un discurso que ha concluido remarcando el esfuerzo acumulado por la localidad: "Algo impensable y que demuestra que cuando trabajas por y para el deporte desde hace 25 años, tienes el reconocimiento".

Fundado en 2019, el CADE es un foro consultivo que colabora con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y diversos gobiernos autonómicos. Su objetivo es analizar la coyuntura del sector y plantear soluciones estratégicas ante las transformaciones estructurales del deporte en España.

Iconos del deporte

Entre sus miembros figuran mitos del olimpismo como Pau Gasol, Ona Carbonell, Sandra Sánchez, Teresa Perales, Damián Quintero, Eva Moral y Theresa Zabell. También forman parte técnicos y directivos como Vicente del Bosque, Mercedes Coghen, Raúl Chapado, Marisol Casado y José Hidalgo.

La nómina se completa con ex secretarios de Estado como Miguel Cardenal y Jaime Lissavetsky, además de grandes empresas como Iberia, Telefónica, Endesa e Iberdrola.

El peso del municipio en el panorama deportivo viene respaldado por las cifras de actividad de sus complejos: durante 2025 albergó 169 eventos, con un impacto superior a las 800.000 pernoctaciones.

Grandes competiciones

Durante este 2026, la localidad tiene programadas once grandes competiciones nacionales e internacionales, entre ellas el Torneo Boxam Internacional Élite, la Super Cup Massi MTB y el Open de Taekwondo.

A este calendario se sumará en 2027 la organización por cuarta vez de la XLVI Gala Nacional del Deporte, adjudicada unánimemente por la AEPD.