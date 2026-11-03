Una cobertura global de The Ocean Race

Durante gran parte de su historia, The Ocean Race se ha enfrentado a un reto extraordinario a la hora de contar la regata: ¿cómo acercar al público a una competición deportiva que se desarrolla a miles de millas de la costa, en algunas de las aguas más remotas del planeta?

Para la edición 2027 de The Ocean Race, los equipos de retransmisión y tecnología de Alicante han desarrollado un nuevo enfoque que permitirá acercar aún más a los espectadores a la vida a bordo. Se llama OnboardLive, un sistema diseñado para enviar imágenes y sonido en directo desde cada barco hasta el Race HQ las 24 horas del día. El objetivo es contar la historia en tiempo real y hacerla más accesible a las personas que están en tierra.

La idea va mucho más allá de mostrar barcos navegando a gran velocidad y mares espectaculares. Se trata de ayudar al público a comprender las decisiones, las relaciones y las exigencias físicas que hay detrás de la competición: escuchar una conversación sobre un cambio de vela, ver cómo una tripulación responde a un cambio meteorológico o entender qué supone seguir compitiendo al máximo nivel después de semanas en el mar.

Banco de pruebas

The Ocean Race Atlantic 2026 ofreció, el pasado mes de septiembre, un banco de pruebas en un entorno de competición real. Los programas de televisión en directo conectaron al equipo de producción en tierra con los barcos en alta mar, combinando entrevistas, imágenes a bordo, análisis de las regatas y las crónicas de los reporteros a bordo. Los segmentos más breves, los llamados ‘Super Sprint’, ayudaron a explicar la evolución de la competición, mientras que la cobertura de las salidas, las llegadas y las pruebas de velocidad conectó la historia en alta mar con los acontecimientos en tierra.

El sistema OnboardLive combina cámaras y micrófonos fijos con la cámara móvil y el equipo de conexión en directo del reportero a bordo (OBR). La conectividad vía satélite, incluido Starlink, ha ampliado considerablemente las posibilidades de enviar imágenes y sonido desde los barcos hasta tierra. Esto transforma también las posibilidades editoriales. Los productores pueden seguir los acontecimientos a medida que suceden, plantear preguntas mientras la experiencia sigue siendo reciente y construir los programas en torno a la historia de la regata en cada momento.

Su valor va además mucho más allá de la emisión en directo. El material captado a bordo puede revelar momentos que adquieren una gran importancia posterior: una conversación entre regatistas, la evolución de un problema técnico o la realidad más tranquila de vivir y trabajar a bordo de un barco de competición. El acceso continuo proporciona al equipo editorial mayores posibilidades de descubrir estos momentos e integrarlos dentro de una historia más amplia.

Conversaciones a bordo

Cada barco dispone de seis cámaras instaladas en posiciones fijas: tres en el interior y tres en el exterior, con micrófonos que permiten captar las conversaciones de la tripulación y los sonidos de la vida a bordo. En conjunto, proporcionan imágenes y sonido en directo para que los espectadores sigan los debates, las decisiones y las maniobras de los regatistas mientras se desarrolla la competición. La cámara móvil del OBR complementa este sistema de cámaras fijas.

En esta edición de The Ocean Race, la organización no proporcionará cámaras subjetivas que los regatistas lleven encima. La cobertura se realizará con las seis cámaras fijas y los micrófonos de cada barco, complementados por la cámara móvil del OBR. La posibilidad de utilizar cámaras POV portadas por los regatistas (algo similar a la RefCam en fútbol) podrá estudiarse para futuras ediciones.

The Ocean Race Atlantic

Una de las conclusiones más claras de The Ocean Race Atlantic fue que la conectividad por sí sola no garantiza una televisión atractiva. La coordinación entre los regatistas, los OBR y el equipo de producción en tierra es igual de importante. Las conexiones en directo requieren una preparación clara, comunicaciones fiables y un buen conocimiento de lo que está sucediendo a bordo. La prioridad de los regatistas es competir, y la producción debe adaptarse a las maniobras, las condiciones meteorológicas, los periodos de descanso y las necesidades de seguridad.

El sonido es otra de las prioridades. Las imágenes muestran las condiciones; las conversaciones ayudan a explicar sus consecuencias. Escuchar a los regatistas hablar sobre lo que están haciendo y por qué puede transformar una imagen espectacular en una historia que el espectador pueda comprender.

Las pruebas también pusieron de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de transmisión fiables, ensayos exhaustivos y protocolos alternativos claros en caso de que falle la conexión. La ubicación de las cámaras debe funcionar tanto para la tripulación como para el OBR, teniendo en cuenta también sus necesidades de grabación y las operaciones con drones.

Un mayor acceso implica asimismo una responsabilidad editorial. Recibir imágenes y sonido durante las 24 horas no significa que todo deba emitirse. La privacidad, el bienestar y los límites entre la vida profesional y el espacio personal deben tenerse en cuenta junto al deseo de acercar aún más al público a la vida a bordo.

En directo a ‘vivir’ a bordo

Para The Ocean Race 2027, el plan de producción se está desarrollando en torno a varios formatos complementarios. Los programas OnboardLive conectarán al público con la flota combinando conversaciones en directo, imágenes seleccionadas de las cámaras a bordo, gráficos de regata y análisis editorial desde Alicante. Su objetivo será explicar tanto la competición como la experiencia humana que hay detrás de ella. La frecuencia y los horarios definitivos todavía están en fase de desarrollo. Como mínimo, se producirán tres programas OnboardLive por semana de competición, que estarán disponibles en los canales propios de The Ocean Race y a través de una red más amplia de difusión.

Junto a estos programas, el equipo está desarrollando sesiones más largas bajo el concepto Extended Live. Estas emisiones permitirían al espectador experimentar el ritmo de la navegación oceánica: los cambios de luz, el sonido del barco, la vida durante las guardias y la concentración permanente que exige competir a través de un océano.

Siempre que las condiciones y la disponibilidad de las tripulaciones lo permitan, estas sesiones podrían incluir conversaciones con los regatistas y participaciones de invitados desde tierra. El objetivo es aprovechar mejor las cámaras y micrófonos instalados para mantener conversaciones directas, permitiendo al mismo tiempo que los OBR se concentren en su trabajo de reportero móvil y producción audiovisual que requiere específicamente sus capacidades.

El centro de realización de programas. The Ocean Race.

Los resúmenes diarios de corta duración y un posible programa semanal de highlights ofrecerían nuevas formas de seguir la regata, reuniendo los principales acontecimientos, historias a bordo y análisis para aquellos espectadores que no puedan seguir las emisiones en directo. En conjunto, estos formatos ofrecerían diferentes niveles de seguimiento: desde una rápida actualización de la competición hasta una experiencia más prolongada de cómo es realmente la vida en alta mar.

Seguir la regata en YouTube

La oferta prevista para YouTube reúne los programas OnboardLive, incluidos los Super Sprint de 20 minutos en los que se mide la distancia recorrida, las sesiones Extended Live de mayor duración, breves resúmenes diarios y una propuesta de programa semanal de momentos destacados. La cobertura de las principales salidas y llegadas conectará la historia en alta mar con las escalas, mientras que una selección de entrevistas y clips grabados a bordo ofrecerá formas más breves de acercarse a la regata. El calendario definitivo de publicaciones y la disponibilidad por territorios se confirmarán en función de los acuerdos de producción y distribución. Los barcos no emitirán públicamente en streaming durante las 24 horas.

Un centro de producción

El Race HQ de Alicante ocupa un papel central en este planteamiento. El plan reúne en una única operación coordinada las imágenes recibidas desde los barcos, las conexiones en directo, los gráficos, las repeticiones, el sonido y la producción editorial.

Alicante es el centro de producción audiovisual de la regata: recibe las señales de los barcos, produce los programas en directo y graba imágenes para los resúmenes. El equipo se coordina con los regatistas, los OBR y los equipos de las escalas a lo largo de toda la competición. Esto permitirá al equipo de producción seguir las historias a medida que se desarrollen entre las diferentes escalas, conocer mejor a cada una de las tripulaciones y mantener una continuidad narrativa a lo largo de toda la regata.

Una imagen de lo que se verá en The Ocean Race. The Ocean Race.

La programación offshore convivirá con la cobertura de los grandes momentos tanto en tierra como en el agua, incluido la gran salida desde Alicante el 17 de enero de 2027, las salidas de etapa y la llegada final. Estos acontecimientos requieren su propia combinación de cámaras, cobertura desde el agua, imágenes aéreas y apoyo de producción local.

También se está desarrollando la distribución internacional, incluido el trabajo con la productora especializada en distribución de contenidos deportivos ICARUS para hacer llegar la programación a broadcasters y socios. Los horarios, formatos y disponibilidad definitivos dependerán de los acuerdos finales de producción y distribución.

En todos estos planes, la ambición editorial es la misma: conseguir que un acontecimiento deportivo inmenso y geográficamente lejano se perciba como algo inmediato y humano. Además de seguir las posiciones en el tracker de la regata, el público tendrá más oportunidades de escuchar, ver y comprender a las personas que llevan esos barcos alrededor del mundo.