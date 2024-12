En la Copa del Mundo de ciclocrós en Benidorm la estrella es el de casa

Benidorm está listo para recibir la Copa del Mundo de ciclocrós y entre las estrellas que pedalearán por la capital turística de la Comunitat Valenciana brilla Felipe Orts. El ciclista de La Vila Joiosa asegura que ya no tiene "complejos" para pelear por la victoria.

La prueba ha confirmado este martes la presencia de Wout van Aert, vigente campeón y tres veces campeón del Mundo, y de Orts, reciente plata europea, en su próxima cita, mientras espera la confirmación del neerlandés Mathieu van der Poel.

La decisión del excampeón del Mundo de fondo en carretera y vigente maillot arcoíris de gravel se conocerá en los próximos días, aunque desde la organización son optimistas al recordar que Van der Poel tiene residencia en la provincia de Alicante y que esta prueba suele ser ideal para la preparación de su calendario.

La prueba ha sido presentada en Benidorm con la presencia del alcalde, Toni Pérez, el director general de Deportes de la Comunitat Valenciana, Luis Cervera, del vicepresidente de la Federación Española de ciclismo y presidente de la valenciana, Quique Gutiérrez, y del director técnico de la prueba, Pascual Momparlet, entre otras personalidades.

Durante el acto, la organización ha desvelado que un 35 % de la participación será extranjera y que Benidorm ha logrado en apenas dos años convertirse en una de las principales plazas del ciclocrós, como lo confirma el dato de que no se descarta a la localidad en un futuro como sede del Mundial de la especialidad.

La Copa del Mundo de ciclocrós de Benidorm, según la organización, ayuda a desestacionalizar el turismo y mantiene un principio de igualdad absoluto, ya que tanto el tiempo de emisión en televisión como los premios son idénticos para hombres y mujeres.

El alcalde de Benidorm admite que "nunca" imaginó que la Copa del Mundo le pudiera dar a Benidorm "tanta repercusión a nivel internacional" y destaca que durante su celebración se ayuda al sector turístico durante unas fechas que no suelen ser las más habituales para el turismo.

Cervera, por su parte, explica que la Comunitat Valenciana es una región a la que "todo el mundo quiere venir a organizar eventos" y que la Copa del Mundo de ciclocrós es el ejemplo de lo que se busca en la Administración para "promoción e imagen".

Y ahí el director del deporte autonómico se congratula de que la Comunitat Valenciana tenga en uno de sus deportistas, como Felipe Orts, el "mejor embajador posible".

Buscar el podio

Orts, natural de La Vila Joiosa, admite que siempre es especial competir cerca de casa y afirma que se siente capacitado, tras la plata europea y sumar los primeros puntos en una prueba de la Copa del Mundo, para buscar el podio.

El ciclista de Villajoyosa asegura sentirse "cómodo" en la estructura del equipo Ridley Racing belga, si bien admitió que el cambio ha sido "grande".

"Por desgracia, mi compañero ha caído lesionado y la responsabilidad ha recaído en mí, pero estoy respondiendo a las expectativas y todos estamos felices", indica el corredor, quien admite que al estar toda la estructura del equipo en Bélgica echa de menos España.

Valorado en Bélgica

"De todas formas, es una tranquilidad correr para un equipo de allí porque todo es más accesible", quien reconoce que se siente como un elemento exótico en una especialidad deportiva dominada por los ciclistas belgas y neerlandeses.

"Hay corredores que con menos nivel han conseguido llegar aquí antes", afirma Orts, quien dice sentirse muy "valorado y querido" por los aficionados locales.

"Ellos valoran mi esfuerzo extra y ser de los más queridos por allí es un orgullo y una motivación extra", valora el ciclista.

Correr en casa

Orts agradece además que la prueba sea apenas cinco kilómetros de su casa: "Correr en Benidorm es súper especial, ya que lo que se vive aquí se puede vivir en pocos eventos. El apoyo de la afición me puede dar ese empujón para conseguir pelear por el podio".

El corredor justifica que su salto de calidad en los últimos meses responde a una "progresión" continuada desde hace años.

"Cada año he estado progresando, peleando podios, y ahora estoy cerca y trabajando duro puedo llegar a los primeros puestos", dice el vilero, quien asegura que no corre "para ver qué va a pasar porque así no lo voy a conseguir".

"Forma espectacular"

En cuanto al recorrido de la prueba de Benidorm, Orts señala que "cuanto más dureza, mejor porque estoy en un momento de forma espectacular".

"En Benidorm lo tengo todo a favor. Ya no tengo la losa de los resultados, porque ya los he conseguido, así que iré a por la victoria", sentencia.

Morparlet indica, por su parte, que el éxito de Benidorm es todo lo que ofrece la ciudad, como su clima, su geografía y, sobre todo, su público.

"Esta ciudad tiene todo lo que una persona necesita para pasar un gran fin de semana", añade el director técnico, quien confirma que se ha ampliado el circuito para esta nueva edición, en la que señala a Orts como la gran atracción.

"Está en su mejor momento y Van Aert y Van der Poel le van a tener miedo", sentencia el organizador, que presume de que la prueba genere 14.000 pernoctaciones en Benidorm durante el fin de semana.