Guerrero: "Si queremos estar en la ACB, tendremos que estar preparados en todos los aspectos"

Seis partidos oficiales, seis victorias. El Lucentum ha arrancado la Primera FEB como un tiro, ha pasado ronda en la Copa de España y comparte el liderato de la Liga sin que nadie se atreva a ponerle techo.

Armando Guerrero (Gran Canaria, 1967) es, junto a Pedro Rivero, el arquitecto de un proyecto que tiene que crecer en la pista y también fuera de ella, con la experiencia y los contactos que aporta su trayectoria.

Pasó por el CB Gran Canaria, ascendió al Real Betis a la ACB en la temporada 2024/2025 y desde diciembre de 2025 dirige también Los Ángeles CDMX, la otra franquicia de la familia mexicana Díaz Aguayo.

¿Esperaba un rendimiento tan inmediato del equipo con una plantilla completamente nueva?

No ha sido un camino de rosas. Cuando se gana tan seguido parece fácil, pero hay mucho trabajo del día a día detrás y también una dosis de suerte. A lo mejor no ganas el primer partido y la dinámica ya cambia.

Siempre creímos en el grupo. Firmamos a grandes jugadores y se está confirmando lo que cada uno era a nivel individual, además del buen trabajo del staff, con Pedro Rivero a la cabeza.

Fichar a Rivero era apostar sobre seguro.

Coincidimos en filosofía, objetivos y forma de trabajar.

Ficharlo era un win-win, porque, además, ha sido alguien histórico en el club. No era solo traer a un excelente entrenador, sino a alguien en quien la gente confía. Tenerlo con nosotros era tener mucho terreno ganado.

Armando Guerrero lidera el exitoso proyecto deportivo. Lucentum

¿Qué es lo que más le gusta del juego del equipo?

La defensa. Hay que tener talento para meter canastas, pero los equipos crecen desde el trabajo defensivo, cuando son solidarios y saben estar juntos.

Tenemos diferentes perfiles de jugadores, pero todos han entendido que es necesario tener ese equilibrio y nexo común.

Compromiso y exigencia

Ahora hay que defender algo inesperado, el liderato. ¿Está el equipo preparado para esa misión?

Mejor competir así. Estamos en una posición de privilegio para disfrutar del camino. Ahora, para todos los rivales, supone un reto ganarte. Veremos de qué está hecho el equipo y si sabe sufrir. Habrá lesiones, días malos… pero el objetivo es mantener el plan y, si nos caemos, levantarnos rápido y con orgullo.

Cada vez se suma más gente a sus partidos. Reenganchar a la afición era uno de sus objetivos prioritarios.

Queríamos crear una identidad entre el equipo y la afición. A la gente le gusta ver que su equipo defiende duro, juega con corazón y no da un balón por perdido. El compromiso y la exigencia no se van a negociar nunca.

Alicante se ilusiona rápido y ya hay quien sueña con la ACB. ¿Qué le dice a la afición?

La ilusión es maravillosa, pero llevamos muchos años en esto y sabemos dónde estamos. No vamos a renunciar a nada.

Hemos fichado a once jugadores nuevos, pero cinco tienen dos años de contrato porque pensamos en construir para el futuro, a medio o largo plazo. Es verdad que el dinero es importante, pero no es lo más importante en el deporte.

Con el mercado cerrado y el equipo lanzado, ¿a qué dedica su trabajo un director deportivo?

Intentamos construir una organización deportiva. Hemos ampliado el staff, incorporado a un fisioterapeuta, ampliado la dirección deportiva, controlado el mayor número posible de jugadores y ayudado a la cantera. Tengo claro que el objetivo debe ser crecer todos.

Si avanzamos en lo deportivo, pero no en el resto, vamos a tener un problema. Si queremos estar en la ACB, y ojalá sea en uno, dos o tres años, tendremos que estar preparados en todos los aspectos.

Usted es una personalidad conocida y con infinidad de contactos en el baloncesto español y europeo. ¿Cómo ve la gente de fuera al Lucentum?

Dicen que somos un equipo duro, con una plantilla larga y difícil de batir. Que somos el equipo que más en forma está de la competición, pero, igual que te dicen eso, también aspiran, lógicamente, a hacerte caer cuando te enfrentas a ellos.

Viene de clubes enormes y ahora está en uno pequeño, peculiar y casi familiar. ¿Cómo lo lleva?

Bien. La experiencia acumulada me sirve para aportar ideas y que vayamos todos en la misma línea. El objetivo siempre debe ser crecer e intentar ser mejor cada día.

Imagino que los propietarios y accionistas estarán contentos.

Sí lo están, pero no solo por los resultados, sino por el trabajo de todos. De Pedro Rivero, del staff, de los jugadores y de los responsables de los diferentes departamentos. Vamos todos en la misma línea, trabajando juntos y en la misma página. Y eso genera mucha ilusión compartida.