Beto Company cumple un año en el banquillo del Hércules con la sensación de que el equipo está cerca de lo que se había propuesto, aunque todavía le falta algo para alcanzar sus objetivos. El valenciano hace un balance con matices de estos primeros 12 meses en Alicante. Está contento con el camino recorrido, pero no esconde que esperaba más y que su ambición pasa por seguir creciendo.

"Estamos relativamente cerca de donde queremos estar", afirmó este jueves el técnico, que no quiso esconder su exigencia. Company tiene claro que su objetivo es sumar todos los puntos posibles y que no le basta con la situación actual.

Desde su llegada ha dirigido al Hércules en 38 partidos oficiales, con un balance de 58 puntos, cifra que roza el playoff si se traslada a una temporada, pero considera que el equipo podría haber conseguido mejores resultados.

"No me corresponde a mí valorar, los datos están ahí. Yo quiero sumar todos los puntos. Nos podía haber ido mejor, pero también peor. Estamos a tiempo para sumar más puntos en el próximo año natural", explicó.

El entrenador cree que al Hércules le han faltado pequeños detalles para estar en una situación más favorable y recordó que con "dos, tres o cuatro puntos más" el equipo tendría números de promoción de ascenso.

"El dato me gusta poco, porque podíamos haber hecho más, pero te sitúa en una posición para luchar y competir por los objetivos", añadió. Su valoración resume bien este primer año: el Hércules sigue en la pelea, pero todavía no ha conseguido dar el salto que le permita instalarse entre los equipos de la zona alta.

Uno de los aspectos que más preocupa al técnico es el rendimiento como visitante, una de las asignaturas pendientes desde su llegada. Mejorar lejos del Rico Pérez es una de las claves para que el equipo pueda dar ese paso adelante que reclama su entrenador.

En el plano personal, Company sí se mostró cómodo y respaldado en Alicante. Aseguró sentirse "querido y respetado" y puso en valor la libertad que tiene para trabajar, así como la sintonía que mantiene con la dirección deportiva, liderada por Paco Peña, y la propiedad, encabezada por Enrique Ortiz.

"No estoy aquí para que me quieran, sino para que respeten mi trabajo. Con eso es suficiente. Tengo independencia absoluta en mis decisiones, participo en el mercado, me siento escuchado por todo el club y estoy en total alineación con la dirección deportiva y la propiedad", explicó.

Company tampoco esconde que le gustaría prolongar su etapa en el Hércules. Es consciente de que en el fútbol ningún entrenador tiene garantizada su continuidad y de que cada partido forma parte de esa particular cuenta atrás que acompaña a cualquier técnico.

"Cuando firmas, comienza la cuenta atrás para dejar de estar aquí. Habrá un día en que dejaré de ser entrenador del Hércules, ojalá sea dentro de muchos años. Estoy contento y donde quiero estar", señaló.

El Teruel, siguiente examen

El Hércules tendrá este viernes en el campo del Teruel (19:00 horas) una nueva oportunidad para acercarse a los puestos de cabeza. El equipo alicantino visita al colista después de dos empates consecutivos, ante el Real Madrid Castilla y el Villarreal B, y necesita volver a ganar para no perder terreno en la clasificación.

Company no quiere que la posición del rival genere un exceso de confianza. "El que conoce esta categoría sabe que no hay ningún partido fácil", advirtió. El técnico espera un Teruel que ha recuperado sus señas de identidad con el cambio de entrenador, que defiende con cinco jugadores y apuesta por el juego directo.

Para este encuentro podrá contar con Toril, recuperado del golpe en la cadera sufrido en la pasada jornada, aunque tendrá las bajas de Yago Cantero, Medhi Puch, Obeng y Antoñín.