Terra Natura y el Hércules CF firman un convenio de colaboración con ventajas a su afición y categorías base

Terra Natura Benidorm y la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante han firmado un convenio de colaboración esta semana con el objetivo de ofrecer condiciones ventajosas a los aficionados, jugadores y familias vinculadas al club blanquiazul. Este acuerdo permitirá el acceso a los parques Terra Natura y Aqua Natura Benidorm con descuentos y beneficios especiales durante toda la temporada 2025-2026.

El acuerdo ha sido firmado por Javier Zapata, director de Marketing de Terra Natura Benidorm, y Gerson Morales, consejero delegado del Hércules de Alicante CF en las instalaciones del club. En virtud del convenio, los empleados, abonados y miembros de las categorías base del Hércules CF podrán disfrutar de descuentos durante todo el año en la entrada al parque de naturaleza Terra Natura, así como de ventajas en temporada alta para visitar el parque acuático Aqua Natura y la entrada combinada a ambos recintos.

El acuerdo también contempla una jornada gratuita de visita para los equipos de cantera del Hércules CF, con jugadores y entrenadores, además de descuentos especiales para los familiares y acompañantes. Asimismo, se abre la posibilidad de organizar eventos conjuntos, como family days, convivencias o presentaciones en las instalaciones de los parques.

Con esta colaboración, Terra Natura Benidorm refuerza su compromiso con el deporte, la familia y el ocio saludable, acercando la naturaleza a colectivos locales y fomentando experiencias educativas y sostenibles en un entorno único.

Terra Natura Benidorm ha destacado por su amplia oferta de actividades, eventos y convenios orientados a familias, centros educativos, instituciones y colectivos, consolidándose como un parque referente en ocio responsable, conservación de la biodiversidad y educación ambiental.

El parque organizó múltiples eventos familiares y educativos, como la Gymkhana Aventura, el Día Mundial de la Vida Silvestre, talleres con escolares, experiencias interactivas y encuentros científicos. Ofreció actividades innovadoras como la Escuela de Sirenas y Tritones, baño con leones marinos y la experiencia de convertirse en hada o duende. Entre las celebraciones anuales se incluyeron el Festival Holi, fiestas temáticas como Holiween y eventos especiales para el 20 aniversario del parque.

En 2025, Terra Natura Benidorm renovó y firmó convenios con entidades como Renfe Viajeros, ampliando beneficios y descuentos mediante el billete AVE, Avlo y Larga Distancia. Se establecieron acuerdos específicos con ANPE-Madrid para afiliados del sindicato educativo y se colaboró con asociaciones como AEPD (Prensa Deportiva), Comisiones Obreras y FSIE, que ofrecen ventajas y tarifas especiales a sus miembros.