Dani Romera se reivindica y acaba con los ‘fantasmas’ del Hércules

Exorcismo propio y ajeno. El gol de Dani Romera, primero del delantero en la presente temporada, en el ocaso del partido ante el Deportivo Alcoyano (1-0) permitió al equipo herculano romper una nefasta estadística ante el vecino provincial, al que no se vencía en Alicante desde hace 13 años, pero sobre todo confirmar que la gran apuesta del club para su ataque está de vuelta.

El jugador demostró todo su oficio dentro del área en la acción del gol, ya en el ocaso del partido, en la que se adelantó a su marcador para tocar el balón y desviarlo a la red.

El delantero almeriense, de 29 años, estaba bajo sospecha por su pobre rendimiento, aunque como coartada contaba con su tardía incorporación a la entidad, ya con la pretemporada lanzada, y las lesiones que sufrió en el inicio del curso.

El que nunca tuvo dudas sobre su rendimiento fue Rubén Torrecilla, su entrenador, que siempre habló del atacante andaluz como un jugador "diferencial" y llamado a marcar las diferencias sobre el césped.

La fe del técnico está fundamentada en la etapa en la que ambos coincidieron en Castellón, en la que el almeriense sacó a relucir una potencia de fuego que Torrecilla trata de recuperar ahora en Alicante.

"Me alegro enormemente por Dani, porque ha llevado una primera vuelta complicada. Aún no está al cien por cien, pero ya dije hace tiempo que sin estarlo nos da mucho, como situaciones en las que se queda la pelota. Para mí, si está al cien por cien, es top de la categoría. Y me alegro de que vuelva a tener esas sensaciones y que marque un gol que vale tres puntos", afirmó tras el partido ante el Alcoyano el entrenador del Hércules.

Romera, en pleno atasco ofensivo del Hércules, salió al rescate en el minuto 64. Su sola presencia intimidó al Alcoyano, aunque su momento estelar llegaría ya en el epílogo con un gol de 'profesional del área'. La celebración del atacante confirmó que el tanto, además del sabor de una victoria segura, tenía también mucho de liberación.

Efecto clasificatorio

El gol de Romera le dio un triunfo al Hércules tras un partido espeso en el que tuvo que masticar tornillos durante 90 minutos. Pero más allá del debate estético, la victoria ha permitido al equipo alicantino dar un salto de gigante en la clasificación, ya que se ha aupado hasta el sexto puesto, aunque empatado a puntos con el quinto, el Villarreal B, último de los equipos que ocupan plaza de promoción de ascenso.

La próxima jornada, el Hércules tiene la posibilidad de despedir 2024 con un gran sabor de boca, ya que visita al Atlético Sanluqueño, penúltimo clasificado. Si el equipo de Torrecilla rompe la mala dinámica a domicilio, ya que solo ha logrado un triunfo lejos del Rico Pérez, tiene muchas opciones de marcharse de vacaciones en zona de playoff.