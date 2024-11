Torrecilla señala a sus laterales y a Aranda, a los que pide mejorar en defensa

Palo y zanahoria. El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, defiende con pasión su vestuario, pero también se siente legitimado para lanzar algún mensaje con carga de profundidad.

Tras elogiar a los renqueantes José Artiles y Roger Colomina, futbolistas que están jugando con serios problemas físicos, por su calidad y compromiso, el extremeño aprovechó para dar un toque de atención a sus laterales y, de paso, a Aranda, su niño mimado.

Torrecilla admitió estar preocupado por la sangría defensiva del Hércules, que no logra precintar su portería desde hace varias jornadas, y señaló sin dudas a los laterales como una de las vías de agua de su equipo. Cuestionado por la labor de Samu Vázquez y de Retu, el cacereño fue claro.

"El año pasado era un 70 % de ataque y un 30 % de defensa, pero este año ya no. Primero, vamos a defender bien y luego sacas tu potencial. No tienen bagaje en la categoría, pero se tienen que poner al día y adaptarse", explicó el preparador herculano. "Tienen mi confianza, pero deben estar con los cincos sentidos para no cometer errores", apostilló.

Y puestos a ajustar cuentas, el entrenador también se acordó de Antonio Aranda, uno de los fichajes que más ilusión generó en la afición herculana y que, tras unas primeras jornadas a un gran rendimiento, ha desaparecido de las alineaciones.

"Si alguien lo quiere y confía en él, soy yo. Pero hay situaciones en defensa que no me gustan y tiene que adaptarse. Viene de dos años complicados. Empezó bien, pero si te relajas te pasan por la derecha. Porque seas Aranda y uno de mis niños, al que he tenido tres años, no vas a jugar", argumentó el extremeño.

"Yo quiero atacar, pero hay que defender. Si pierdes el medio campo, te pasan por encima", razonó Torrecilla, quien insistió en que Aranda "tiene que hacérselo mirar". "En el desborde y el uno contra uno es bueno, pero tiene que defender", reiteró.

Equipo tocado

El entrenador no disimula que el Tourmalet de partidos de las últimas semanas, con cinco partidos en 15 días, ha dejado al Hércules "tocado" y con secuelas físicas y mentales.

"El parón no nos vino nada bien antes de estos cinco partidos", explica el técnico, quien denuncia que sus jugadores han acumulado demasiados kilómetros y emociones en muy poco tiempo.

"Los partidos perdidos han sido con goles en los últimos minutos", relata Torrecilla, quien recuerda que el Hércules tuvo que realizar viajes en autocar de 20 horas a Huelva o de 16 a Ejea de los Caballeros. "Que alguien se tire once horas sentado en un sofá y que mire cómo se levanta", añade como ejemplo para explicar el desgaste físico al que se ha sometido la plantilla.

Ya en clave de Liga, el Hércules mantiene las bajas de Del Moral, Soldevila y Mario García, además de la posible de Nico Espinosa, para recibir al filial del Sevilla. A estas ausencias se suman las dudas de Artiles, Javi Moreno o Roger, todos ellos con problemas físicos que les obligan a estar "entre algodones".

Torrecilla, que mantiene sus reproches a los jugadores que salieron de refresco en Huelva, donde el Hércules perdió su ventaja en los últimos minutos (2-1), intuye un Sevilla Atlético "competitivo y vertical" en el Rico Pérez.

"Vienen a un escenario para exponerse y querrán hacerlo bien. Es un equipo que te hace daño si le dejas tener la pelota", avisa el cacereño, que destaca que el filial está repleto de jugadores "con desparpajo a los que no les importa arriesgar".

"Tiene que ser sometido (Sevilla Atlético), porque como esté alegre, te pasa por encima. Hay que incomodarles durante todo el partido", resume el entrenador, cuyo equipo se ha estrellado hasta la fecha, tres derrotas en tres partidos, ante todos los filiales a los que se ha enfrentado.